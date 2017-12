"Kakšen dan za ljubezen" - Avstralci potrdili istospolne poroke

Poroke so podprli tudi državljani

7. december 2017 ob 10:23

Canberra - MMC RTV SLO, STA

Istospolne poroke bodo v Avstraliji dovoljene, potem ko je predstavniški dom parlamenta sprejel zgodovinski zakon o uzakonitvi porok istospolnih parov.

Proti so v 150-članskem spodnjem domu parlamenta glasovali le štirje poslanci. Zakon je prejšnji teden že potrdil senat, veljati pa naj bi začel prihodnji mesec. Predtem so zakon na referendumu po pošti podprli tudi državljani.

Izglasovanje zakona, ki spreminja zakonsko "zvezo med moškim in žensko" v "zvezo dveh oseb", so poslanci sprejeli s ploskanjem, objemi in praznovanjem. "Kakšen dan za ljubezen, kakovost življenja in spoštovanje. Avstraliji je uspelo," je sprejem zakona komentiral premier Malcolm Turnbull.

Pred sprejetjem je bilo sicer vloženih tudi nekaj dopolnil, med njimi takšni, ki naj bi "zavarovali verske svoboščine", a so bili na koncu zavrnjeni.

Manjka le še en podpis

Za dokončno uveljavitev je zdaj potreben le še podpis generalnega guvernerja Petra Cosgrova, ki v Avstraliji zastopa britansko kraljico Elizabeto II. To naj bi se zgodilo v prihodnjih dneh.

Po več kot desetletju razprave, ki je delila avstralsko družbo, so Avstralci novembra na poštnem glasovanju z 62 odstotki glasov poroke istospolnih parov podprli. Na glasovanju je sodelovalo 12,7 milijona od skupno 16 milijonov volilnih upravičencev.

Avstralski premier Turnbull je takrat napovedal, da je izid glasovanja jasen in da bodo zakonodajo za izenačitev pravic sprejeli do božiča.

A. P. J.