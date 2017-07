Kanada bo nekdanjemu zaporniku v Guantanamu plačala 10 milijonov

Opozicija besna

5. julij 2017 ob 09:49

Ottawa - MMC RTV SLO/Reuters

Kanadska liberalna vlada se bo opravičila nekdanjemu zaporniku iz oporišča Guantanamo Omarju Khadru in mu plačala okoli 10 milijonov kanadskih dolarjev (7,7 ameriških dolarjev) odškodnine. Odločitev je močno razburila opozicijo.

Khadr, kanadski državljan, je bil kot 15-letnik leta 2002 zajet v Afganistanu po strelskem obračunu z ameriškimi vojaki. Priznal je krivdo v uboju ameriškega vojaškega zdravnika in postal najmlajši zapornik v zloglasnem ameriškem vojaškem zaporu na Kubi.

Khadr je kasneje svoje priznanje preklical, njegovi odvetniki pa so dejali, da so v zaporu z njim ravnali skrajno nehumano. Leta 2010 je kanadsko vrhovno sodišče razsodilo, da je Kanada kršila Khadrove pravice, ko je poslala obveščevalne agente, da fanta zaslišijo, izsledke pa delila z ZDA.

Khadra je v Afganistan odpeljal njegov oče, pripadnik Al Kaide, ki je fanta poslal na prakso k skupini izdelovalcev bomb. Oče je umrl leta 2003 v spopadu s pakistanskimi silami.

Javnost razdeljena

Primer je javnost močno razdelil - Khadrovi zagovorniki so ga označevali za otroškega vojaka, takratna konservativna vlada pa je zavračala pozive k prizanesljivosti, saj da je Khadr priznal "resen zločin".

"Spoznajte kanadskega najnovejšega multimilijonarja - Omarja Khadra," so se konservativci odzvali na odločitev vlade in takoj sprožili protestno peticijo. Tony Clement, predstavnik konservativne stranke za javno varnost, je dejal, da "je ena stvar, da se prizna domnevne zlorabe, narobe pa je bogato nagraditi obsojenega terorista, ki je umoril zavezniškega vojaka, ki je imel ženo in dva otroka".

Deset let v Guantanamu

Khadr je v Guantanamu preživel deset let, preden so ga leta 2012 vrnili v Kanado, kjer naj bi odsedel preostanek svoje kazni. Leta 2015 so ga po plačilu varščine izpustili in danes živi v Edmontonu v provinci Alberta. Zdaj so se kanadska vlada in Khadrovi odvetniki dogovorili še za odškodnino.

Kanada se je sicer pogodila že za vrsto dragih odškodnin s svojimi državljani, zaprtimi v tujini, ki so navajali, da je Ottawa sokriva za zlorabe, ki so jih trpeli v zaporih. 30-letni Khadr je Ottawo tožil za 20 milijonov kanadskih dolarjev na podlagi kršenja njegovih človekovih pravic.

"To je pravilna odločitev v luči strahopetne in nezakonite obravnave gospoda Khadra ob sokrivdi kanadskih oblasti," je odškodnino komentiral Ihsaan Gardee, izvršni direktor Nacionalnega sveta kanadskih muslimanov.

K. S.