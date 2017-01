Oman sprejel deset zapornikov iz Guantanama

Praznjenje zapora še ni končano

16. januar 2017 ob 13:33

Maskat - MMC RTV SLO

Oman je v skladu z dogovorom z ZDA začasno sprejel deset zapornikov iz Guantanama. S tem se je skupno število zapornikov v tem ameriškem oporišču na Kubi v osmih letih predsedovanja Baracka Obame zmanjšalo z 242 na 45.

Omanska vlada ni razkrila, kakšne narodnosti so zaporniki, niti kako dolgo so bili zaprti. Naj bi pa v tej državi ob Perzijskem zalivu bivali začasno. Kot je sporočilo omansko zunanje ministrstvo, so se za sprejem odločili predvsem zaradi skrbi nad humanitarno situacijo zapornikov.

Številne premestitve v času Obame

Letos je to že druga premestitev zapornikov iz Guantanama, potem ko so 6. januarja štiri zapornike iz Jemna izročili Savdski Arabiji. S tem se je število zapornikov v oporišču znižalo na 45. Ko je prevzel predsedovanje od Georga Busha mlajšega, je bilo tam zaprtih 242. Pred petkovo Trumpovo inavguracijo Obamova administracija sicer načrtuje še dodatne premestitve zapornikov.

Obami zloglasnega zapora ni uspelo zapreti, čeprav si je to zadal kot enega izmed ciljev v svoji predsedniški kampanji leta 2008. Zaprtje je preprečil kongres, v katerem imajo večino republikanci, ki nasprotujejo zaprtju zapora.

Pod administracijo Georgea Busha so bile hudo kršene človekove pravice, številni t. i. teroristični osumljenci so bili tudi mučeni. Mnogi so bili zaprti povsem naključno, brez pravih sumov o sodelovanju v terorističnih aktivnostih. Marsikomu še niso niti začeli soditi, najverjetneje pa jim niti ne bodo mogli soditi, ker so bili dokazi proti njim zbrani na nezakonit način - najpogosteje z mučenjem ali pa so bili nezadostni za začetek procesa.

Trump proti zaprtju

Obamov naslednik Donald Trump je popolnoma drugačnega mnenja od svojega predhodnika. Po njegovem je Guantanamo povsem upravičen in tamkajšnjih zapornikov ne bi smeli izpuščati. "Gre za izjemno nevarne ljudi, ki jim ne bi smeli dovoliti, da se vrnejo na bojišče," je 3. januarja sporočil preko twitterja.

K. T., J. R.