Trump in Trudeau zadržana glede perečih vprašanj

13. februar 2017 ob 21:58

Washington - MMC RTV SLO/STA

Na obisku kanadskega premierja Justina Trudeauja v Beli hiši sta se z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom zavzela za nadaljevanje tesnega sodelovanja med sosednjima državama.

V ZDA gre kar 75 odstotkov vsega kanadskega izvoza, obratno pa le 18 odstotkov ameriškega in za Kanado je ohranitev dobrih odnosov s sosedo ne glede na to, kdo jo vodi, ključnega pomena. Zaradi tega je Ottawa za glavno temo obiska predlagala sodelovanje na področju napredovanja vloge žensk na vodilnih poslovnih položajih. To je vzelo nekaj pozornosti dvema trenutno najbolj perečima vprašanjema, Trumpovi napoved ponovnih pogajanj o prostotrgovinskem sporazumu Severne Amerike (Nafta) in njegovi kaotični politiki do priseljencev in beguncev.

Okroglo mizo o ženskah v poslovnem svetu, ki je začetek Sveta za napredek poslovnih žensk med ZDA in Kanado, je pomagala sprožiti Ivanka Trump, ki je našla tudi udeleženke in sodelovala na srečanju. Ameriški predsednik je dejal, da je imel veliko direktoric, ki so bile fenomenalne in mu veliko pomagale.

Vmes sta podala skupno izjavo, ki potrjuje izjemno dobre in tesne odnose, vsebuje zavezo poglabljanju gospodarskih, varnostnih in drugih odnosov, nadaljevanju pogovorov o odpravljanju regulacij, pospešitvi prehajanja meje za tovor in ljudi, nadaljevanju skupnih energetskih projektov, kot je naftovod Keystone, ki v ZDA sproža proteste, in tako naprej. Kanada bo kupila tudi nekaj novih vojaških letal od ZDA. Izjava ni vsebovala ničesar o ponovnih pogajanjih glede Nafte.

Na novinarski konferenci je Trump prebral izjavo, ki je vsebovala to, kar sta podala prej v pisni obliki. Trudeau je dejal, da je vsak obisk južne sosede dober dan, nato pa nadaljeval v mešanici francoščine in angleščine z navajanjem skupnih dosežkov obeh držav, pri čemer je izpostavljal tudi sporazume na področju okolja. Podobno je storil tudi Trump, ki je poudaril, da so milijoni delavcev na obeh straneh meje odvisni od dobrih odnosov in obljubil nadaljevanje energetskih projektov ob upoštevanju okolja.

Na vprašanje o tem, ali varnostno zaupa Kanadi glede na drugačen odnos do beguncev, je Trump govoril, kako velika je bila njegova volilna zmaga, po kateri dela, kar je obljubil in meče iz države kriminalce, zaradi česar so nekateri že srečni, na koncu pa bodo srečni vsi. Poudaril je tudi, da ga vsi hvalijo zaradi politike zdrave pameti glede priseljevanja in meja. Dodal je, da bi si želel imeti odprta vrata, a "preprosto ne more pustiti v državo napačnih ljudi ".

Trudeau ne bo govoril, kako naj se vodi državo

Trudeau je zagotovil, da je varnost temeljna naloga vsake vlade, obenem pa bo Kanada nadaljevala z odprto politiko do priseljencev in beguncev. O Trumpovi politiki pa je dejal: "Zadnja stvar, ki jo Kanadčani pričakujejo, je, da bom prišel v drugo državo in predaval, kako naj se jo vodi." Poudaril je, da sta bili državi vedno tesni zaveznici, ki sta se na bojiščih borili ena ob drugi. "Pridejo časi, ko so razlike v naših pristopih, a vedno smo ravnali odločno in spoštljivo," je še dodal.

Neposrednemu odgovoru na vprašanje o Nafti sta se bolj ali manj izognila s frazami o osredotočanju na utrjevanje gospodarskega sodelovanja za dobra delovna mesta na obeh straneh meje. Trump je dodal, da so gospodarski odnosi s Kanado boljši kot tisti z južno sosedo, saj naj bi Mehika predolgo izkoriščala ZDA, nato pa je naštel nekaj podjetij, ki bodo vlagala v ZDA namesto v Mehiki.

