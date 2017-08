Kenija: Tuji opazovalci kljub očitkom opozicije zaupajo volilnemu procesu

Volitve so sicer minile mirno

10. avgust 2017 ob 18:15

Nairobi - MMC RTV SLO

Medtem ko kenijski opozicijski voditelj Raila Odinga trdi, da je bilo na volitvah v torek veliko nepravilnosti, opazovalci izražajo zaupanje v kenijski volilni proces.

Predsedniški kandidat Odinga, ki je na volitvah osvojil okoli 45 odstotkov, medtem ko jih je protikandidat in trenutni predsednik Uhuru Kenyatta osvojil okoli 55, trdi, da se je zgodila goljufija. BBC poroča, da je v državi v sredo izbruhnilo nasilje, policija pa je sicer zanikala poročila, da sta bila v nemirih ubita dva človeka.

Na drugi strani pa tuji afriški opazovalci volitve označujejo kot verodostojne. Vodja opazovalne misije Commonwealtha, nekdanji predsednik Gane John Mahama, je dejal, da ni razloga, da bi dvomili o sposobnosti kenijske volilne komisije, da zagotovi "verodostojne volitve". Kot je dejal, verjamejo, da so bile volitve izvedene na "transparenten in verodostojen način".

Podobno meni tudi vodja opazovalne misije Afriške unije, nekdanji južnoafriški predsednik Thabo Mbeki. Tudi on je izrazil zadovoljstvo z delom volilne komisije. Mbeki je sicer dodal, da bi morala komisija preiskati očitke opozicije o hekerskem napadu. Odinga je namreč opozoril na hekerski napad na informacijski sistem komisije, ta pa je sporočila, da se je poskus napada res zgodil, a ni bil uspešen.

EU: Poraz je naraven del volitev

Opazovalci EU-ja so obtožbe opozicije označili za resne, volilno komisijo pa so pozvali k "maksimalni transparentnosti in spoštovanju zakonov". Vodja misije EU-ja Marietje Schaake je dejala, da morajo kandidati in njihovi podporniki sprejeti, da "je ne zmagati na volitvah naravni del demokratičnega tekmovanja".

Vodja opazovalcev Carterjevega centra, nekdanji ameriški zunanji minister John Kerry, pa je vse strani pozval, naj počakajo na uradne izide, poraženec pa naj sprejme izide. Bilo je nekaj nepravilnosti, je dejal, a nobena ni bila zadostna, da bi podvomil o integriteti volitev, še poroča BBC.

Volilna komisija je sporočila, da upajo, da bodo končne izide objavili v petek. Če bodo obveljali zdajšnji, bo Kenyatta nov mandat osvojil že v prvem krogu.

