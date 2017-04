Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Koalicijske in opozicijske stranke začenjajo strankarske volitve. Parlamentarne volitve so napovedane za 8. avgust. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kenija: Zaradi prevelike gneče na voliščih nastal pravi kaos

Za torek napovedane volitve še v preostalih okrajih

22. april 2017 ob 19:26

Nairobi - MMC RTV SLO/Reuters

Kenijski predsednik Uhuru Kenyatta je krivdo za petkovo odpoved primarnih volitev svoje stranke pripisal preveliki gneči na voliščih, zaradi katere je med drugim zmanjkalo volilnega materiala.

Na številnih voliščih po državi je prihajalo do zamud, ponekod so poročali o različnih nepravilnostih, med drugim, da so na glasovnicah manjkala imena določenih kandidatov, kar je privedlo do napetosti na posameznih voliščih, ko so volivci zažigali glasovnice.

"Današnje volitve so bile odpovedane, ponedeljkove in torkove pa ostajajo na urniku," je dejal eden od članov vladajoče koalicije Jubilee, ki je dejal, da so sicer pričakovali visoko udeležbo, a tako visoke ne. Primarne volitve so bile za petek napovedane v 21 od 47 državnih okrožij, je poročal Reuters.

Primarne volitve so priprava na avgustovske vsedržavne volitve. Pred 10 leti je po takratnih predsedniških volitvah izbruhnilo nasilje, v katerem je umrlo več kot 1.200 ljudi, pol milijona pa je bilo razseljenih. Tudi na zadnjih volitvah leta 2013 je prišlo do težav z elektronskim preštevanjem glasov, zaradi česar so se pojavili pomisleki o poneverbah.

K. T.