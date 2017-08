V Keniji volijo predsednika po nasilnem predvolilnem obdobju

Ali Odinga kandidira zadnjič?

8. avgust 2017 ob 11:16

Nairobi - MMC RTV SLO, STA

Na predsedniških volitvah v Keniji volivci izbirajo med predsednikom Uhurujem Kenyatto in opozicijskim voditeljem Railo Odingo. V nasilju pred volitvami je sicer umrlo 1.100 ljudi, 600.000 pa jih je moralo zapustiti domove.

Zadnja dva meseca sta namreč zaznamovala medetnično nasilje in policijsko zatiranje protestov. Ob žaljivkah je kampanjo v zadnjih dneh zaznamoval tudi umor enega od vidnejših predstavnikov volilne komisije. V petek pa je opozicija policijo obtožila, da je vdrla na enega od volišč in odnesla opremo za volitve, zasedla naj bi tudi enega od centrov za štetje glasovnic. Policija je navedbe zanikala.

72-letni Odinga iz Nacionalnega super zavezništva, ki ga sestavlja pet strank, se bo za predsedniški položaj potegoval četrtič zapored in verjetno tudi zadnjič. Po volitvah v letih 2007 in 2013 je sicer trdil, da so mu ukradli zmago. Prepričan je, da namerava predsednikova Jubilejna stranka to storiti tudi tokrat, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pred štirimi leti, ko so bile volitve prvič elektronske, se je namreč sistem zrušil, zaradi česar so podvomili v zmago Kenyatte, ki se zdaj poteguje za drugi mandat.

Opozicija je tako letos svoje podpornike pozvala k "zaščiti svojih glasov", vseskozi pa so opozarjali na priprave morebitnih goljufij. Predsednik volilne komisije je zagotovil, da elektronsko glasovanje, ki je v sredo uspešno prestalo preizkus, ne omogoča takšnih goljufij, obtožbe o pripravi goljufij pa zavračata tudi 55-letni predsednik in njegov podpredsednik William Ruto, poroča AFP.

Predsednika preiskuje ICC

Kenyatto in Ruta Mednarodno kazensko sodišče (ICC) sicer preiskuje zaradi zločinov proti človečnosti. V kampanji sta izpostavljala predvsem gospodarske rezultate. Od leta 2013 je namreč Kenija beležila gospodarsko rast nad petimi odstotki. Gospodarsko rast je spremljala tudi rast cen osnovnih živil, kot je moka, na kar pa je vplivala tudi huda suša od začetka leta.

Visoki življenjski stroški so močno vplivali tudi na podporo trenutni oblasti, na rezultatih anket so se namreč odrazili precej močneje od korupcije, ki je prav tako očrnila Kenyattovo vlado.

Pomembni etnična pripadnost in udeležba

Na odločitev veliko bolj vpliva etnična pripadnost, pomembna pa je tudi volilna udeležba. Oba glavna kandidata pripadata osrednjima skupnostma - Kenyatta največji skupnosti Kikuyu, Odinga pa skupnosti Luo.

Kot je povedal profesor afriških študij na univerzi v Birminghamu Nic Cheeseman, sta oba kandidata prepričana v zmago. "Zdi se skoraj neizogibno, da bo poraženec izpodbijal rezultate. Vprašanje ni, ali bosta sprejela rezultate, ampak kaj bosta storila, ko jih ne bosta sprejela," je dejal.

B. V.