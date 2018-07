"Kenija v dolgovih, naši poslanci pa na nogometni tekmi. Rešite nas!"

Kenijski politiki med najbolje plačanimi na svetu

12. julij 2018 ob 20:54,

zadnji poseg: 12. julij 2018 ob 21:17

Prebivalce Kenije so razjezili veseljaški poslanci; kar 20 se jih je na davkoplačevalski račun odpravilo na svetovno nogometno tekmo v Rusijo, kjer so med drugim uživali tudi na polfinalni tekmi med Hrvaško in Anglijo, oblečeni v hrvaške drese.

Čeprav se kenijska nogometna reprezentanca ni nikoli uvrstila na svetovno nogometno prvenstvo (trenutno so 112. od 206 držav na Fifini lestvici), je minister za šport Rashid Echesa za britanski BBC pojasnil, da je poslancem res odobril ogled tekem, a le šestim, in še to z namenom, da si na prizorišču ogledajo, kako poteka organizacija tako velikega dogodka.

Kenija, ki velja za narod atletov, se je namreč prijavila, da bi leta 2023 gostila Svetovno prvenstvo v atletiki.

Glede na objavljene fotografije, ki so zaokrožile po družbenih omrežjih, pa je na dvotedensko "izobraževalno" potovanje v Rusijo odšlo kar 20 poslancev, ki so si med drugim ogledali tudi polfinalno tekmo med Hrvaško in Anglijo in se zabavali oblečeni v zelo opazne drese hrvaške reprezentance. Kenijski politični analitik Odoyo Owidi je tako na Twitterju zapisal: "Kenija se utaplja v dolgovih, kljub temu pa lahko 'uradnike' pošljemo na svetovno prvenstvo. Celo Anglija ni poslala nobenega. Rešite nas."

Najbolje plačani poslanci na svetu

Kenijci, ki v povprečju živijo s 130 evri na mesec, so na družbenih omrežjih seveda prepoznali svoje državne zastopnike, katerih dvotedenska pot v Rusijo jih bo stala več desettisoč evrov. Kenijski poslanci imajo pravico do okoli 800 evrov dnevnic, kot piše BBC, pa so kenijski politiki med bolje plačanimi na svetu. Lani so jim plače sicer znižali za 15 odstotkov in odvzeli dodatke, kot so sejnine in potni stroški, tako da je njihova mesečna plača po novem "slabih" 5.000 evrov na mesec.

Senator Clerk Jeremiah Nyegenye, ki je v parlamentarni komisiji za pristojnosti in nadomestila poslancev, je kolegom stopil v bran, rekoč, da je "njihova odgovornost, da razumejo šport in kako gostiti takšen mednarodni dogodek. To niso počitnice, preveč preprosto je trditi, da so na veseljaški odpravi".

