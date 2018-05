Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Kenijo so v zadnjih tednih po obilnem deževju prizadele hude poplave, v katerih je umrlo 162 ljudi, okoli 220.000 so morali razseliti. Foto: EPA Sorodne novice Kenija: Nepričakovano srečanje Kenyatte in Odinge Kenija: Kenyatta prisegel ob bojkotu opozicije Dodaj v

Smrtonosne poplave v Keniji: razlitje zahtevalo najmanj 41 življenj

Reševalci iščejo preživele

10. maj 2018 ob 11:03,

zadnji poseg: 10. maj 2018 ob 15:45

Nairobi - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Po tednih obilnega dežja je v sredo zvečer v Keniji popustil jez, pri čemer je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 41 ljudi. Skupno je v poplavah umrlo več kot 160 ljudi.

Deroča voda izza jezu je na prizadetem območju severozahodno od prestolnice Nairobi povzročila pravo opustošenje in uničila dve vasi, navajajo tamkajšnje oblasti, medtem ko reševalci v blatu in razbitinah še naprej iščejo preživele.

Popustil je jez Patel pri kraju Solai, ki leži 190 kilometrov severozahodno od Nairobija. Kot so za kenijski časopis Daily Nation povedali krajani, so najprej zaslišali glasen pok, nato pa je iz jezu začela iztekati voda, ki je na svoji poti uničila na stotine domov, osnovno šolo in električno napeljavo.

Po navedbah policije so do zdaj našli 32 trupel. Kenijski Rdeči križ navaja, da jim je doslej uspelo rešiti okoli 40 ljudi, poroča BBC. Številni ljudje naj bi ostali ujeti v blatu, ki se je iz zbiralnika vode razlilo po območju, širokem skoraj dva kilometra.

Zaradi poplav morali razseliti 222.000 ljudi

Skupno je v več tednih obilnega deževja od začetka marca po navedbah kenijske vlade v poplavah umrlo 162 ljudi, več kot 220.000 pa je izgubilo domove.

Obilno deževje je prizadelo velik del Vzhodne Afrike, razseliti so morali na tisoče ljudi v Keniji, Somaliji, Etiopiji in Ugandi.

J. R., B. V.