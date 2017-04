Kenija: V strelskem napadu poškodovana okoljevarstvenica Kuki Gallmann

14 smrtnih žrtev v oboroženih napadih na zasebna posestva

23. april 2017 ob 14:51

Nairobi

73-letna avtorica knjige z naslovom Sanjam o Afriki (I Dreamed of Africa) je bila ustreljena v trebuh, potem ko je skupina oborožencev zasedla njeno vozilo, je sporočil neki družinski prijatelj.

Gallmannova je želela preveriti novonastalo škodo, saj so napadalci požgali njeno posest v pokrajini Laikipia. Prejšnji mesec so v Laikipii prav tako požgali luksuzni hotel.

Okoljevarstvenico so ugrabili, ko je morala ustaviti svoje vozilo zaradi drevesa, ki je ležalo na cesti. Eden izmed ugrabiteljev je Gallmannovo ustrelil v trebuh, vendar so jo nato rešili t. i. nadzorniki divjine, čuvaji organizacije za zaščito kenijske divjine, in pregnali napadalce.

Gallmannovo so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico prestolnice pokrajine Nanyuki, od tam pa v spremstvu bolničarjev britanske vojske v kenijsko prestolnico Nairobi, kjer je bila operirana. Njena hči, ki je bila prejšnji mesec tudi sama ustreljena, je povedala, da Gallmannova lahko govori, je še dejal družinski prijatelj.

Družina Gallmann ima v lasti 400 kvadratnih kilometrov velik naravni park Laikipia, v katerem zaposlujejo 250 kenijskih delavcev. Prav tako vodijo Gallmannov urad za zaščito divjine, ki se osredotoča na povezovanje ljudi in divjine na trajnostni način.

Kuki Gallmann je italijanska pisateljica, pesnica, okoljska aktivistka in konservatorka. Od leta 1972 živi v Keniji, kjer je v spomin na tragično umrla moža in sina ustanovila Gallmannovo spominsko fundacijo, ki se ukvarja s preučevanjem divjine, varovanjem okolja, javnim zdravjem in izobraževanjem. Leta 1980 je dobila tudi kenijsko državljanstvo. Po njeni knjigi Sanjam o Afriki je bil leta 2000 posnet film s Kim Basinger v glavni vlogi, ki so ga predvajali tudi na filmskem festivalu v Cannesu.

Val nasilja v Laikipii

Kenijsko pokrajino Laikipia je zaradi hude suše v preteklih mesecih zajel val nasilja. Zaradi pomanjkanja pašnih površin so namreč oboroženi pastirji goveda več deset tisoč glav goveda začeli z občinskih zemljišč seliti na travnike zasebnih rančev in kmetij. Tamkajšnje prebivalstvo obtoža tamkajšnje politike, da zaradi prihajajočih avgustovskih volitev podpihujejo nasilje v regiji, saj naj bi kmetom obljubljali dostop do zasebnih zemljišč njihovih nasprotnikov.

Do zdaj je v ločenih incidentih umrlo že 14 civilistov, po poročanju kenijskih medijev naj bi umrli tudi štirje policisti. Prejšnji mesec so na zasebni posesti huligani s strelnim orožjem ubili Tristana Voorspuya, britanskega vojnega veterana, ki se je ukvarjal s safariji.

Direktor Združenja kmetovalcev Laikipie Martin Evans je obsodil napad na Gallmannovo in dejal, da je bilo v zadnjem času več deset ljudi ubitih, ranjenih ali oropanih. "Čeprav je Kuki svetovno znana avtorica in konservatorka, združenje stoji z vsemi," je dodal.

"Osuplo opazujemo, kako huligani izkoriščajo sušo za te neopravičljive napade. Vlada več kot očitno ne more ali noče zaustaviti teh napadov," je dejal dolgoletni vodja kenijske opozicije Raila Odinga in prav tako obsodil napad.

