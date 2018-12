Kitajska grozi s posledicami, če Kanada ne izpusti finančne direktorice Huaweia

V ZDA ji zaradi poslovanja z Iranom grozi 30 let zapora

9. december 2018 ob 10:01

Vancouver - MMC RTV SLO

Finančno direktorico Huaweia Meng Vandžov so decembra kanadske oblasti aretirale na zahtevo ZDA, kjer ji grozi do 30 let zapora. Kitajska je zdaj zagrozila Kanadi, naj Mengovo nemudoma izpusti.

Kitajska je aretacijo hčerke ustanovitelja tehnološkega velikana označila za "nerazumno, nelogično in zlobno" in zagrozila z resnimi posledicami za Kanado, če je ne izpusti, poroča The Economic Times.

Kitajski namestnik zunanjega ministra Le Jučeng je na zagovor poklical kanadskega veleposlanika na Kitajskem Johna McCalluma in mu sporočil, da je areticija huda kršitev pravic kitajskih državljanov.

V ZDA Mengovo čaka obtožnica za goljufanje več finančnih institucij, za kar ji grozi 30 let zapora. Finančna direktorica naj bi namreč poskušala prikriti poslovanje Huaweia s podjetji v Iranu, ki so bila pod sankcijami. Poslovanje je potekalo prek podjetja Skycom, za katerega je Mengova trdila, da je ločeno podjetje.

Zaslišanje se nadaljuje v ponedeljek

Kanada je na zahtevo ZDA finančno direktorico aretirala, ko je v Vancouvru prestopala polet. Ni še jasno, ali jo bodo izročili v ZDA. Petkovo zaslišanje je trajalo šest ur in se bo nadaljevalo v ponedeljek, poroča Guardian.

