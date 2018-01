Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 6 glasov Ocenite to novico! Vizumi bodo strokovnjakom omogočali, da se jim na Kitajskem pridruži tudi družina. Foto: Reuters Dodaj v

Kitajska nobelovcem, olimpijcem in drugim vrhunskim kadrom ponuja 10-letne vizume

Močno zainteresirani za najvišje izobražene

5. januar 2018 ob 11:05

Peking - MMC RTV SLO

Kitajska je začela izdajati vizume z veljavnostjo od petih do desetih let, s katerimi želi v državo privabiti visoko izobražene kadre iz tujine, predvsem vrhunske tehnologe, podjetnike in znanstvenike.

Peking je nedavno objavil cilje za svoj gospodarski in socialni razvoj, privabljanje tujiih strokovnjakov pa je eden glavnih načinov, da jih bo tudi uresničil. Z vizumi z dolgo veljavnostjo želijo privabiti najmanj 50.000 visoko izobraženih kadrov iz tujine.

Prošnjo za pridobitev vizuma lahko posamezniki brezplačno oddajo prek spleta, obravnavana pa bo hitro, po poročanju BBC-ja zagotavlja kitajska vlada. Tistim, ki bodo prošnjo ugodili in podelili vizum, bodo omogočili, da lahko na Kitajskem v enem kosu ostanejo do 180 dni, skupno pa od pet do deset let. Vmes bodo državo lahko zapustili, na Kitajskem pa se jim bodo lahko pridružili tudi partnerji in otroci.

Kitajska je leta 2016 uvedla seznam zaželenosti tujih delavcev. Na vrhu so tisti z visokotehnološkimi znanji, na dnu pa neizobraženi in nizko izobraženi. Med "vrhunske tuje talente", ki jih Kitajska želi privabiti, sodijo Nobelovi nagrajenci, uspešni olimpijski športniki in direktorji slavnih glasbenih in umetniških šol po svetu. Zelo jih zanimajo tudi vodje vplivnih mednarodnih finančnih institucij in profesorji na uglednih univerzah.

A. P. J.