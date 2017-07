Kitajska policija pridržala člane kulta "ženskega Jezusa"

Leta 2014 ubili žensko v McDonald'su

27. julij 2017 ob 12:18

Peking - MMC RTV SLO

Policija je na Kitajskem pridržala 18 članov prepovedanega verskega kulta Cerkve vsemogočnega Boga. Skupina je postala zloglasna, ko je šest članov skupine leta 2014 v McDonald'su neko žensko na smrt preteplo, ker jim ni želela dati svoje telefonske številke.

Kult Cerkve vsemogočnega Boga je bil ustanovljen leta 1990, njegovi privrženci pa verjamejo, da je Jezus vstal od mrtvih kot ženska na Kitajskem. Kitajske oblasti pogosto izvajajo racije in aretacije med člani, v okviru zadnje akcije pa je policija tudi zasegla računalnike in knjižno gradivo, ki ga kult uporablja za novačenje, poroča BBC.

Cerkev vsemogočnega Boga na medijska vprašanja ne želi odgovarjati, ampak novinarje usmerja na svojo spletno stran se sedežem v ZDA, ki vsebuje vrsto domnevnih pričanj njenih privržencev, kako so jih kitajske oblasti mučile.

Vzhodno razsvetljenje

Osnovno prepričanje kulta, znanega tudi pod imenom "Vzhodno razsvetljenje", je, da se je "Vsemogočni Bog, Kristus poslednjih dni" vrnil na Zemljo kot Kitajka Yang Xiangbin, rojena preprosti družini na severu Kitajske, da bi človeštvo vodila še tretjič - in zadnjič. Po prepričanju skupine je človeštvo prvič vodil Jahve, drugič pa Jezus.

Edina oseba, ki trdi, da je imela neposredni stik z Yang, je nekdanji učitelj fizike Zhao Weishan, ustanovitelj kulta, ki je kasneje prebegnil v ZDA, od koder še vedno vodi kult, ki je tudi eksplicitno antikomunistični in označuje kitajsko komunistično stranko za "rdeči zmaj".

Medtem ko imajo mnoge krščanske sekte na Kitajskem težave s svobodnim čaščenjem, je Cerkev vsemogočnega Boga poglavje zase. Gibanje, ki ga mnogi označujejo za terorističnega, obtožujejo, da osami svoje člane od prijateljev in družine ter nanje izvaja pritisk, da cerkvi donirajo denar v zameno za odrešitev.

Vrsta aretacij

Po uboju v McDonald'su so oblasti aretirale več članov kulta, od tega so dva kasneje usmrtili. 35-letno žrtev so skušali rekrutirati v restavraciji v mestu Zhaoyuan maja 2014. Ker jim ni želela dati svoje telefonske številke, je skupina menila, da jo je obsedel zli duh, in so jo zato brutalno napadli. Šesterica je žensko pobila s stoli in kovinskimi metlami, umrla pa je na kraju.

A kitajske oblasti so kult preganjale že pred tem incidentom - leta 2012 je bila vrsta aretacij v Qinghhaiu in Zhejiangu, kjer je bilo skoraj sto članov obsojenih na zaporne kazni, vključno z več višjimi predstavniki kulta. Leta 2014 so aretirali člane v Hubeiu in Xinjiangu, avgusta lani pa je policija v Anhuiu pridržala 36 članov, obtoženih snemanja in širjenja video vsebin za kult.

K. S.