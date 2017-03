Kitajska s politiko dveh otrok že žanje uspehe - rast števila novorojenčkov

Skrb pred pomanjkanjem delovne sile v prihodnosti

11. marec 2017 ob 17:42

Peking - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Kitajska je lani zabeležila največjo rast rodnosti po letu 2000, kar je za komunistično partijo dokaz, da nova politika, ki parom dovoljuje dva otroka, že kaže prve uspehe.

Politika enega otroka je bila v prebivalstveno najštevilčnejši državi na svetu v veljavi od 70. let prejšnjega stoletja, ko so hoteli partijski veljaki na ta način upočasniti rast prebivalstva. Po nekaj desetletjih se je izkazalo, da druge največje svetovno gospodarstvo potrebuje številčnejšo delovno silo, ki bo lahko vzdrževala starajoče se prebivalstvo.

Leta 2015 je tako prišlo do preloma z omenjeno politiko in oblasti so poročenim parom dovolile imeti dva otroka, s čimer so hoteli ustaviti negativen demografski trend.

Optimizem med oblastniki

Kot je novinarjem ob robu letnega zasedanja kitajske ljudske skupščine povedal namestnik ministra za nacionalno zdravje in družinsko politiko Wang Peian, so nova pravila v letu 2016 že prinesla rezultate in tako so lani zabeležili največje število novorojenčkov po letu 2000.

Lani se je rodilo 18,46 milijona otrok, kar je dva milijona več od povprečja v preteklih petih letih. Stopnja rodnosti se je dvignila na 1,7 otroka na žensko. V obdobju med letoma 200 in 2015 je bil ta številka med 1,5 in 1,6 otroka na žensko.

Trend naraščanja števila novorojenčkov se bo po besedah Wanga nadaljeval do leta 2020, ko naj bi se število novorojenčkov ustavilo med 17 in 19 milijoni na leto. "Smo zelo optimistični," je bil navdušen kitajski minister.

Nizka stopnja rodnosti, ena najnižjih na svetu, so prejšnje kitajske vlade smatrale za velik dosežek v boju proti hitri rasti prebivalstva, vendar so se razmere spremenile in nizka rodnost je postala ena največjih skrbi za oblasti, ki se zaradi staranja prebivalstva bojijo pomanjkanja delovne sile v prihodnosti.

G. V.