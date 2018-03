Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Nekdanji predsednik Alvaro Uribe je po volitvah lahko zadovoljen: stranka je prejela največ glasov v senatu, volivci pa so podprli tudi njegovega kandidata za majske predsedniške volitve Ivana Duqueja. Foto: Reuters Na desnici so volivci za predsedniškega kandidata podprli 41-letnega senatorja Ivana Duqueja, ki ga podpira nekdanji predsednik Uribe. Foto: Reuters Sorodne novice Kolumbijci na prvih volitvah po mirovnem sporazumu s Farcom Kolumbija po vse bolj množičnem prihodu Venezuelcev zaostruje mejni nadzor Dodaj v

Kolumbija: Največ glasov Demokratičnemu centru, najmanj Farcu

Levica gre na predsedniške volitve s Petrom, desnica z Duquejem

12. marec 2018 ob 13:06

Bogota - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Na kolumbijskih parlamentarnih volitvah je največ glasov, a ne večine, prejela desnosredinska stranka Demokratični center nekdanjega predsednika Alvara Uribeja. Stranka Farc, ki se je v skladu z mirovnim sporazumom prvič udeleževala volitev, je doživela hud poraz.

Kandidati nekdanjega gibanja Revolucionarne oborožene sile Kolumbije, ki se je preobrazila v stranko Farc, kar po novem označuje Skupno alternativno revolucionarno silo, so namreč med strankami prejeli najmanj glasov, skupno manj kot odstotek v obeh domovih parlamenta. V skladu z mirovnim sporazumom ima sicer Farc zagotovljenih 5 poslanskih mest v predstavniškem domu in 5 v senatu.

Po 96,5 odstotka preštetih glasov je Demokratični center, ki nasprotuje mirovnemu sporazumu vlade in Farca, v glasovanju za nove člane senata prejel 16 odstotkov glasov, v glasovanju za spodnji dom pa se je uvrstil na drugo mesto za Liberalno stranko. Demokratični center bo tako imel 19 poslancev v senatu in 33 poslancev v predstavniškme domu. Tri zmerne stranke, ki so v vladni koaliciji predsednika Juana Manuela Santosa, so sicer skupno prejele največ glasov - 43 odstotkov v senatu in 38 odstotkov v spodnjem domu parlamenta. Skupina levih strank je v obeh domovih parlamenta dobila 11 odstotkov glasov. Volilna udeležba je bila manj kot 50-odstotna, z nekaterih volišč pa so poročali, da je zmanjkalo glasovnic. Tožilstvo je sporočilo, da bo preiskalo obtožbe.

Duque in Petro v boj za predsedniški položaj

Na nedeljskih volitvah so volilni upravičenci izbirali tudi kandidata dveh glavnih političnih skupin za predsedniške volitve, ki bodo 27. maja. Volivci so med kandidati desnousmerjenih strank podprli Ivana Duqueja, ki ga podpira Demokratični center, na levici pa nekdanjega župana Bogote Gustava Petra iz stranke Colombia Humana. Duque je prejel 3,9 milijona glasov, Petro pa 2,7 milijona glasov. Za predsedniški položaj se bodo sicer potegovali še konservativni bivši podpredsednik German Vargas Lleras, bivši mirovni pogajalec Humberto de la Calle, sredinski bivši župan Medellina Sergio Fajardo ter neodvisni bivši obrambni minister Juan Carlos Pinzon. Santos zaradi omejenega števila mandatov ne more več kandidirati.

K. T.