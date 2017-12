Konec vladavine Castrov na Kubi - Raul Castro se bo upokojil

Za naslednika določen Miguel Diaz Canel

22. december 2017 ob 14:51

Havana - MMC RTV SLO, STA

Kubanska narodna skupščina je potrdila predlog o upokojitvi oziroma odstopu s položaja predsednika Raula Castra, kar naj bi se zgodilo aprila 2018.

Za komunistično državo je to nenavaden pojav, še posebej za Kubo, ki bo tako prvič po skoraj 60 letih imela voditelja, ki se, kot kaže, ne bo pisal Castro.

86-letni Raul Castro je mlajši brat pokojnega voditelja revolucije Fidela Castra, ki je prevzel oblast leta 1959, umrl pa je lani. Na oblasti sta se uradno zamenjala leta 2008, mlajši brat Raul pa je starejšega bolnega Fidela do takrat že dve leti nadomeščal kot začasni predsednik.

Konec leta 2015 je Raul Castro stopil na pot normalizacije odnosov z ZDA. Izvolitev Donalda Trumpa je odnose med državama spet malce ohladila.

Upokojitev preložil zaradi orkana

Raul Castro naj bi sprva sicer odstopil že februarja, vendar so zaradi orkana, ki je septembra prizadel državo, volitve preložili za dva meseca.

O predsedniku Kube odloča le 31 ljudi, to je članov državnega sveta, katerega predsednik je samodejno tudi predsednik države. Državni svet pa mora najprej izvoliti narodna skupščina, ki ima 600 članov, to se bo zgodilo 19. aprila. Datum za volitve v narodno skupščino pa še ni določen.

Kljub odstopu s položaja predsednika državnega sveta in predsednika države pa bo Raul Castro ostal na položaju vodje komunistične partije Kube vse do naslednjega kongresa leta 2021, ko bo star 90 let. Za naslednika je trenutno določen prvi podpredsednik Kube, 57-letni Miguel Diaz Canel.

K. S.