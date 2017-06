Kuba po Trumpovem govoru: "Vsak poskus revolucije bo propadel"

Trump znova uvedel trgovske in potovalne omejitve

17. junij 2017 ob 09:39

Miami/Havana - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Kuba se je ostro odzvala na govor ameriškega predsednika Donalda Trumpa, v katerem je napovedal ponovno uveljavitev nekaterih trgovskih in turističnih omejitev v poslovanju s to komunistično državo.

Trump je imel v petek v Miamiju govor pred člani organizacije veteranov propadle invazije v Prašičjem zalivu in kubanskimi priseljenci v ZDA, ki so ga navdušeno sprejeli. Med nastopom je zatrdil, da v celoti odpravlja politiko predsednika Baracka Obame v smeri normalizacije odnosov s Kubo, čeprav je nekatere Obamove ukrepe obdržal.

"Popolnoma enostranski dogovor"

Trump je med drugim zatrdil, da je komunizem povsod po svetu, kjer je vladal, vse uničil. Obamovo politiko približevanja med Kubo in ZDA je označil za zgrešeno in zbrani množici zagotovil, da jo v celoti odpravlja. Poudaril je, da je to obljubil pred volitvami. "Preklicujem popolnoma enostranski dogovor prejšnje administracije s Kubo," je dejal Trump.

Kubanski priseljenci so bili med drugim jezni na Obamo, ker je končal politiko, ki je tistim beguncem s Kube, ki jim je uspelo stopiti na ameriška tla, samodejno podelila dovoljenje za delo in bivanje. Trump je dejal, da ne bodo dovolili nevarnih potovanj Kubancev v ZDA, a Obamova odločitev ostaja veljavna.

Individualni obiski le z dovoljenjem

Tudi diplomatski odnosi med državama ostajajo še naprej vzpostavljeni, kubanski Američani lahko še vedno potujejo domov in pošiljajo na Kubo denar, na Kubo pa bodo lahko še vedno potovali tudi Američani, čeprav po novem le v organiziranih skupinah potovalnih agencij, kar bo precej dražje. Individualni obiski bodo še naprej dovoljeni z akademsko, športno ali izobraževalno utemeljitvijo.

Bela hiša sporoča, da se bodo gospodarske dejavnosti usmerjale stran od kubanskega vojaškega monopola in v smer razvoja odnosov z zasebnim sektorjem na Kubi. Kako natančno se bo to zgodilo, še ni jasno.

Ameriške letalske družbe bodo lahko še naprej letele na Kubo in nazaj, prav tako ostajajo mogoča potovanja s turističnimi križarkami. Trump tudi ne bo še bolj omejil stvari, ki jih lahko Američani prinesejo s Kube, na primer rum in cigare.

Embargo še vedno velja

Predsednik ZDA je v govoru tudi potrdil veljavnost embarga proti Kubi in zavrnil pozive Združenih narodov k njegovi ukinitvi. O napredku politične in ekonomske svobode na Kubi bodo morali strokovnjaki Trumpu redno poročati, nadaljnje izboljšanje odnosov med državama pa bo odvisno od tega napredka, je dodal.

Bistvena podrobnost Trumpovih napovedi je tudi to, da bosta ministrstvi za finance in trgovino v prihodnjih 30 dneh začeli pripravljati pravila nove politike do Kube, ki bodo začela veljati morda šele čez več mesecev. V času tega procesa lahko sledijo tudi spremembe.

Obama Castru ponudil roko

Obama je v procesu izboljševanja odnosov, ki sta ga s predsednikom Kube Raulom Castrom začela leta 2014, dovolil individualna potovanja na Kubo brez predhodne pridobitve posebnega dovoljenja, da gre za akademski ali podoben obisk. Ameriški turisti so morali ob vrnitvi v domovino na meji le povedati, da je bil obisk te vrste. Trenutno še ni jasno, kako bo to delovalo pod Trumpom, saj se pravila nove politike še niso začela oblikovati.

Kuba obžaluje Trumpove poteze

Na Trumpov govor se je že odzvala kubanska vlada, ki je obsodila "nove ukrepe v smeri zaostrovanja embarga", ki je bil proti državi uveden 1962. Kubanske oblasti so tudi zatrdile, da bodo kljub Trumpovim besedam še naprej sodelovale s svojo večjo sosedo in se zavzele za "spoštljiv dialog in sodelovanje". A Havala je obenem opozorila, da ta korak nazaj ne bo ogrozil kubanske revolucije: "Vsaka strategija, ki je usmerjena k spremembi političnega, ekonomskega ali socialnega sistema na Kubi, naj bo s pritiskom ali z mehkejšimi metodami, bo propadla."

A. P. J.