Kosovo: Na prvi paradi ponosa tudi predsednik Thaci

Kljub grožnjam dogodek minil brez incidentov

10. oktober 2017 ob 15:37

Priština - MMC RTV SLO, STA

V Prištini je ob ostrih varnostnih ukrepih potekala prva parada ponosa na Kosovu. Dogodka se je udeležilo več sto ljudi. Med udeleženci parade ponosa je bilo več kosovskih politikov, med njimi predsednik države Hashim Thaci.

"Prišel sem izrazit podporo tej skupnosti, potrdit, da so na Kosovu vse skupnosti enakopravne, da država in družba na Kosovu temeljita na načelih svobode in enakopravnosti vseh skupnosti," je poudaril Thaci. Dodal je, da nikomur ne bo dovolil, da grozi kateremu koli posamezniku ali skupini, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Dogodka se je udeležil tudi minister za evropsko integracijo Durat Doha. Udeležbo je napovedal tudi kosovski premier Ramush Haradinaj, a ga na parado ponosa ni bilo. Kot so pojasnili v njegovem kabinetu, je moral opraviti druge obveznosti, poroča srbski portal Blic.

Udeleženci parade s sloganom "V imenu ljubezni" so v središču kosovske prestolnice nosili značilne mavrične zastave in transparente, na katerih je med drugim pisalo: "Ni vse črno-belo. Svet ima veliko barv".

Neimenovani predstavnik LGBT skupnosti na Kosovu, eden izmed organizatorjev dogodka, je ob koncu parade zbranim na trgu Zahirja Pajazitija v središču Prištine dejal, da gre za enega najsrečnejših trenutkov. "Želimo srečno živeti drug z drugim. Na tem svetu je prostor za vse," je poudaril.

Za varnost na prireditvi je skrbelo veliko policistov, ker so mediji v ponedeljek zvečer dobili sporočilo, v katerem udeležencem parade ponosa grozijo s smrtjo. Varnostni ukrepi so bili še posebej poostreni ob poslopju kosovske vlade. Parada je sicer minila brez incidentov.

J. R.