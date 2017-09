Novi kosovski premier bo Ramush Haradinaj

Koalicija ima 63 glasov

5. september 2017 ob 18:08

Priština - MMC RTV SLO, STA

Na Kosovu se je končala politična kriza po predčasnih parlamentarnih volitvah, potem ko se je zavezništvo za novo Kosovo (AKR) s podpisom koalicijske pogodbe pridružilo zavezništvu več strank PAN.

AKR je bil del zavezništva Demokratske lige Kosova (LDK) dosedanjega premierja Isa Mustafe. Koalicijsko pogodbo so AKR z novimi zavezniki – vodjo Demokratske stranke (PDK) Kadrijem Veselijem, vodjo Zavezništva za prihodnost (AAK) Ramushem Haradinajem in vodjo stranko Nisma (Pobuda) Fatmirjem Limajem – podpisali v ponedeljek zvečer.

Nova koalicija ima zagotovljenih 63 mandatov

Z novim koalicijskim partnerjem AKR si je zavezništvo PAN, poznano tudi kot "vojna koalicija", po več neuspelih poskusih le uspelo zagotoviti potrebno glasovalno večino v parlamentu. Z 20 poslanci manjšinskih strank ima zdaj zavezništvo zagotovljenih 63 mandatov v 120-sedežnem parlamentu.

Po poročanju državne televizije RTK so koalicijski partnerji že dosegli dogovor o razdelitvi položajev v prihodnji vladi, ki jo bo predvidoma vodil Haradinaj. Pacollijeva stranka, ki ima v parlamentu štiri mandate, naj bi dobila pet ministrskih položajev, med drugim tudi mesto zunanjega ministra. PDK bo dobil šest ministrskih položajev, AAK tri ter premierja, Nisma pa štiri. Beogradu zvesta Srbska lista bo tako kot do zdaj vodila dve ministrstvi, še eno ministrstvo pa bo vodil kandidat drugih zastopnikov manjšin.

Haradinaj leta 2012 oproščen obtožb

Haradinaj je bil premier že od decembra 2004 do marca 2005, vendar je odstopil, ko ga je Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije v Haagu obtožilo vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti. Leta 2012 ga je dokončno oprostilo obtožb.

Tako Haradinaj kot Limaj in zdajšnji kosovski predsednik Hashim Thaci, ki prihaja iz vrst PDK-ja, so bili v 90. letih preteklega stoletja vojaški poveljniki Osvobodilne vojske Kosova, ki se je borila za samostojnost Kosova in proti tedanjemu režimu srbskega predsednika Slobodana Miloševića.

A. V.