Beograd: Na strogo varovani paradi ponosa tudi politični vrh

Na strogo varovanem shodu okoli tisoč udeležencev

17. september 2017 ob 16:18

Beograd - MMC RTV SLO

V Beogradu je ob strogih varnostnih ukrepih potekala parada ponosa. Med tisoč udeleženci sta bila tudi srbska premierka Ana Brnabić in beograjski župan Siniša Mali.

Udeleženci parade so se s pisanimi baloni in zastavami začeli zbirati okoli 10. ure dopoldne. Letošnjo parado s sloganom Za spremembe je otvorila pevka Jelena Karleuša, nato se je okoli tisoč udeležencev s premierko na čelu iz Cvetnega trga preko Terazij odpravilo proti Trgu Republike, poroča Blic.

Središče srbske prestolnice je bilo skoraj popolnoma blokirano, saj je policija z barikadami za promet zaprla dve najprometnejši cesti, ki so ju ponovno odprli po tretji uri.

Shod je potekal pod strogim varovanjem uniformiranih policistov in žandarjev, ki pa jih je po poročanju novinarja B92 bilo dvakrat manj kot lani. Zaradi verbalnega napada na udeležence je policija sicer pridržala mlajšega moškega.

Na shodu tudi politični vrh

Parade so se udeležile številne javne in politične osebnosti, med njimi srbska premierka Ana Brnabić, minister za delo in socialne zadeve Zoran Đorđević, minister za državno upravo in lokalno samoupravo Branko Ružić, beograjski župan Siniša Mali, predsednik Liberalno-demokratske stranke Čedomir Jovanović in drugi.

"Tokrat se prvič v zgodovini parade ponosa udeležuje srbska premierka, kar ima izjemen simboličen pomen," je povedal Goran Miletić iz organizacijskega odbora in udeležence pozval, naj se naslednje leto parade udeležijo še v večjem številu.

Tri pereče problematike LGBT-ja v Srbiji

Organizatorji so sicer izpostavili tri trenutno najbolj pereče problematike LGBT skupnosti v Srbiji. Prva je nasilje med vrstniki v šolah, druga je zakonska problematika spremembe spola in tretja registracija istospolne partnerske zveze. "Znašli smo se v paradoksalnem položaju, ko država plača spremembe spola, a ne zagotavlja pravnega okvirja glede pridobitve novega imena - to je vse prepuščeno posameznim sodiščem," za B92 izpostavlja Miletić.

Brnabićeva je pred parado izjavila, da Srbija spoštuje razlike. "Moje sporočilo je, da je srbska vlada tu za vse državljane, dobro je, da imamo različne stvari. Danes je predsednik republike na zboru v Tršiću, del vlade je tam, del pa tukaj - vse to je Srbija," je poudarila.

Strogo varovanje po krvavi paradi leta 2010

Parada ponosa ima v Srbiji zaradi krvavih obračunov med udeleženci, policijo in huligani ter skrajneži leta 2010 močan pomen. Zadnja tri leta so parade sicer minile brez incidentov. Leta 2013 so parado odpovedali zaradi ocene, da bi bila lahko ogrožena varnost občanov. Po dogodkih leta 2010 je Srđan Dragojević posnel film z naslovom Parada, v katerega so bili vključeni nekateri posnetki s shoda leta 2010.

J. R., Foto: EPA in Reuters