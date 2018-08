Kostariško sodišče razveljavilo prepoved istospolnih porok

Ameriška konvencija o človekovih pravicah podpisnicam nalaga uzakonitev istospolnih porok

11. avgust 2018 ob 15:58

San José - MMC RTV SLO

Vrhovno sodišče Kostarike je razsodilo, da je prepoved istospolnih porok v državi protiustavna in diskriminatorna. Oblasti imajo 18 mesecev časa za spremembo zakonodaje.

Prepoved istospolnih porok bo prenehala veljati po 18 mesecih, tudi če zakonodajalci ne bodo sprejeli nobenih ukrepov, je na tiskovni konferenci dejal sodnik vrhovnega sodišča Fernando Castillo.

Zakonodajno telo v Kostariki ima 57 sedežev, 14 mest med njimi pa zasedajo evangeličanski predstavniki, ki so ostri nasprotniki istospolnih porok. Prvi javno istospolno usmerjeni kostariški poslanec Enrigue Sanchez je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da ne verjame, da bi se brez odločitve sodišča skupščini uspelo dogovoriti za spremembo zakonodaje.

Sodba vrhovnega sodišča je tako izpolnila zahtevo Medameriškega sodišča za človekove pravice, ki je januarja razsodilo, da mora vseh 23 podpisnic ameriške konvencije o človekovih pravicah zakonsko priznati istospolne poroke, če tega še niso storile.

Predsednik pozdravil odločitev

Kostariški predsednik Carlos Alvarado je pozdravil odločitev kostariškega sodišča in dejal, da si prizadeva zagotoviti, da "nihče ne bo trpel diskriminacije zaradi spolne usmerjenosti", poroča BBC. Nekdanji rokovski pevec in pisatelj je aprila zmagal na predsedniških volitvah, v svoji kampanji pa je kot član stranke Državljanska akcija (Citizen Action) zagovarjal pravice LGBT-skupnosti.

Njegov glavni protikandidat, evangeličanski pastor Fabricio Alvarado, se je v kampanji sicer zaobljubil, da ne bo upošteval razsodbe Medameriškega sodišča za človekove pravice, ki ima sedež prav v kostariški prestolnici San José.

Vse več držav Južne Amerike priznava istospolne poroke

V Južni Ameriki so po poročanju Reutersa kljub nasprotovanju Cerkve v zadnjih letih istospolne poroke uzakonili v Argentini, Braziliji, Kolumbiji, Urugvaju in delih Mehike. Istospolne poroke so medtem še vedno strogo prepovedane v Boliviji, Dominikanski republiki, Hondurasu in Paragvaju. Peru naj bi bil na poti k priznanju istospolnih porok, pravico do zakonite poroke istospolnih partnerjev pa je v osnutku nove ustave zapisala tudi Kuba.

J. R.