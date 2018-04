V Latinski Ameriki in na Karibih rešili 350 žrtev trgovine z ljudmi

Interpol izvedel obsežno operacijo Libertad

30. april 2018 ob 14:08

Karibi - MMC RTV SLO

Mednarodna policijska organizacija (Interpol) je v obsežni operaciji v 13 državah v Latinski Ameriki in na Karibih rešila okoli 350 ljudi in izvedla več aretacij.

Med rešenimi so moški, ženske in otroci, ki so bili prisiljeni v delo v nočnih klubih, tovarnah, rudnikih in na kmetijah, poroča BBC. Nekateri med njimi so delali na prostoru velikosti krste, je po koncu operacije dejal vodja Interpolove enote za trgovino z ljudmi Cem Kolcu.

Policijska operacija Libertad (Svoboda) pod sponzorstvom kanadske vlade je trajala dve leti in pol. Sodelovale so lokalne policije na dveh nizozemskih otokih Aruba in Curacao ter britanskih otokih Turks in Caicos (vsi na Karibih) ter v Braziliji in Venezueli. V akciji so izvedli tudi 22 aretacij in zasegli gotovino, mobilne telefone ter računalnike.

Še posebej grozljivi so bili prizori na Gvajani, kjer so preiskovalci rešili mlade ženske, ki so bile prisiljene v prostitucijo na območju izoliranih rudnikov zlata, od koder niso imele možnosti pobega, je dejal izvršni direktor Interpolovih policijskih služb Tim Morris.

Pomočnica direktorja državnega tožilca v Gvajani Diana O'Brien je ob tem pojasnila, da trgovci z ljudmi zaradi prisotnosti obveščevalnih služb pogosto prestavljajo svoje žrtve, kar še dodatno otežuje delo.

V članici Commonwealtha Sveti Vincencij in Grenadine so lastniki tovarn žrtvam trgovine z ljudmi iz Azije odvzeli osebne dokumenti in jih prisilili v delo brez plačila in možnosti premikanja. "Gre za popolno zasužnjenje ljudi," je dejal Morris.

Žrtve so ljudje v iskanju boljšega življenja

Kriminalni trgovci z ljudmi na mejnih prehodih prežijo na morebitne žrtve. Pozorni so na ranljive skupine, ki se odpravljajo proti priložnosti za delo in boljše življenje iz revnejših v bogatejše države ali celo iz revnejših pokrajin v bogatejše znotraj iste države.

Skrb za rešene ljudi so prevzele nevladne humanitarne organizacije. Lokalne oblasti se bodo nato odločile, ali jim bodo priskrbele ustrezno obravnavo po izkušnji, jih izpustile ali pa poslale nazaj domov.

J. R.