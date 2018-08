Kriza v Venezueli vse hujša: Brazilija na mejo pošilja vojsko

Venezuelci ignorirajo omejitev Ekvadorja

20. avgust 2018 ob 10:47

Caracas,Brasilia - MMC RTV SLO, Reuters

Stanje v Venezueli se še kar zaostruje – zdaj Brazilija pošilja vojsko in dodatno policijsko okrepitev v obmejno mesto Pacaraima, kjer so domačini napadli in požgali taborišče venezuelskih pribežnikov.

Brazilski predsednik Michel Temer je v nedeljo sklical krizni sestanek zaradi vse večjih regionalnih napetosti zaradi števila Venezuelcev, ki bežijo iz države.

Z brazilskega ministrstva za javno varnost so pozneje sporočili, da pošiljajo kontingent 60 vojakov, ki bodo pomagali območni policiji.

Venezuelsko zunanje ministrstvo pa je medtem Brazilijo pozvalo, naj venezuelskim državljanom "zagotovi varnost in sprejme ukrepe za obvarovanje njihovih družin in imetja".

Prehod meje kljub prepovedi

Nič kaj bolje ni v Ekvadorju, kjer obupani Venezuelci prečkajo mejo in tako kljubujejo novim ukrepom za vstop, ki jih je konec tedna vpeljal Quito.

V Ekvadorju namreč od sobote veljajo nova pravila, po katerih pribežniki iz Venezuele za vstop v državo potrebujejo potni list. Zaradi tega so številni Venezuelci, ki imajo le osebne izkaznice, obtičali v sosednji Kolumbiji.

A na mejnem prehodu Rumichaca blizu mesta Ipiales je več deset prebežnikov, ki so jim onemogočili prehod v soboto, v nedeljo preprosto prečkalo ohlapno varovano mejo.

Večina prebežnikov je na poti na jug, da bi se pridružili družinskim članom v Peruju in Čilu.

Venezuelci trumoma zapuščajo domovino sredi vse hujše politične in gospodarske krize, ki sta privedli do hude inflacije in kroničnega pomanjkanja hrane, zdravil in drugih osnovnih potrebščin.

Vse več napetosti med Venezuelci in Brazilci

V Pacaraimi so jezni prebivalci v soboto napadli več prebežniških taborišč, potem ko so prišle na dan navedbe, da naj bi Venezuelci pretepli tamkajšnjega lastnika restavracije. Kot poroča BBC, v zadnjih mesecih občutno narašča sovražnost do venezuelskih prebežnikov, ki vstopajo v Brazilijo.

S kamni in palicami oborožene tolpe uničujejo in požigajo šotore in osebne predmete Venezuelcev, stanje pa je tako resno, da je okoli tisoč prebežnikov zbežalo nazaj čez mejo v domovino. Na venezuelski strani medtem poročajo o napadih na vozila z brazilsko registracijo.

In druge venezuelske sosede? Perujska vlada je napovedala, da bo podoben ukrep kot Ekvador, obvezne potne liste za Venezuelce, uvedla 25. avgusta. Tudi kolumbijski predsednik Juan Manuel Santos je napovedal strožji mejni nadzor, zato je na tisoče Venezuelcev pohitelo proti meji še pred uvedbo novih ukrepov.

Na pomoč Venezuelcem (in Kolumbiji) ladja ameriške mornarice

Prvič se je v venezuelsko krizo vključila tudi ameriška vojska. Obrambni minister ZDA Jim Mattis je namreč napovedal, da bo proti kolumbijski obali napotil bolniško ladjo ameriške mornarice, da bi pomagala oskrbeti venezuelske begunce, ki so preplavili kolumbijski zdravstveni sistem. "Absolutno gre za humanitarno misijo. Ne pošiljamo vojakov, pošiljamo zdravnike," je Mattis zagotovil novinarjem. Ob tem minister ni sporočil časovnice, kdaj bo ladja, znana pod vzdevkom Comfort (Uteha), odplula iz svojega domačega pristanišča v Norfolku v Virginiji.

K. S.