"Kronski princ Samsunga" obsojen na petletno zaporno kazen

Njegovi odvetniki: Izplačila so šla mimo njega

25. avgust 2017 ob 09:03

Seul - MMC RTV SLO, Reuters

Južnokorejsko sodišče je podpredsednika Samsunga in naslednika tehnološkega imperija Li Dže Jonga obsodilo na pet let zapora zaradi več koruptivnih dejanj, od podkupnine do krivega pričanja.

49-letni milijarder, v južnokorejskih medijih znan tudi kot "kronski princ Samsunga," ki je bil od februarja v priporu, je vseskozi zanikal obtožbe. Obtožnica proti njemu je bila tesno povezana s škandalom, ki je odnesel nekdanjo južnokorejsko predsednico Park Gen Hje, ki ji prav tako sodijo. Tožilci so za Lija, znanega tudi pod imenom Jay Y. Lee, zahtevali 12 let zapora.

Obtožnica ga je bremenila izplačila 36 milijonov dolarjev donacij neprofitni organizaciji, ki jo je vodila Čoj Sun Sil, prijateljica nekdanje južnokorejske predsednice, v zameno za politične usluge. Kot poroča BBC, so tožilci skušali dokazati, da so bile donacije izmenjava za vladno podporo obsežnemu prestrukturiranju Samsunga, ki je omogočil krepitev Lijevega nadzora v podjetju.

Njegovi odvetniki so trdili, da Li ni bil vpleten v dnevno dogajanje v največjem južnokorejskem kongolomeratu in da so izplačila potekala mimo njegove vednosti.

Kot še poroča BBC, obsodba ne pomeni, da bo tudi dejansko pristal za rešetkami. Že večkrat se je namreč zgodilo, da je sodišče obsodilo predsednike večjih južnokorejskih podjetij, a so bili pozneje pomiloščeni. Poleg Lija so oblasti obtožnico vložile še proti štirim Samsungovim zaposlenim na visokih položajih.

Li velja za enega najvplivnejših južnokorejskih poslovnežev. Leta 2014 je Forbes Lija in njegovega očeta, predsednika upravnega odbora skupine Samsung, označil za najvplivnejša Korejca.

K. T.