Kurz in Strache naredila prvi korak proti novi vladi

Kurz: Kvaliteta pogajanj ima prednost pred hitrostjo

25. oktober 2017 ob 16:58,

zadnji poseg: 25. oktober 2017 ob 17:04

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Na Dunaju so se začela koalicijska pogajanja o sestavi nove avstrijske vlade med relativnimi zmagovalci volitev ljudsko stranko (ÖVP) in svobodnjaki (FPÖ). Vodji strank Sebastian Kurz in Christian Strache sta bila po pogovorih optimistična.

Pogovori, ki sta se jih na obeh straneh udeležili petčlanski delegaciji, so trajali približno dve uri in pol. Kurz in Strache sta po koncu dejala, da je bilo ozračje pozitivno in da so dobro začeli.

Kurz je pojasnil, da so v sredo govorili predvsem o časovnici prihodnjih dni in tednov, saj gre po njegovih besedah vendarle za "relativno zapleten proces". Naslednja koalicijska pogajanja se bodo nadaljevala v ponedeljek, ko se bodo sestali strankarski strokovnjaki za davke, pridružili naj bi se jim tudi strokovnjaki finančnega ministrstva.

Mandatar za sestavo vlade, 31-letni Kurz je dan pred začetkom pogajanj izrazil željo, da bi novo koalicijsko vlado sestavili najkasneje do božiča. Danes je izrazil željo po pogajanjih brez zastojev, a hkrati poudaril, da ima kvaliteta prednost pred hitrostjo pogajanj.

FPÖ zahteva položaj notranjega ministra

Predsednik svobodnjakov, 48-letni Strache je pred današnjimi pogovori izrazil predvsem željo po enakopravnih pogovorih. FPÖ je kot pogoj za vstop v koalicijo že zahtevala položaj notranjega ministrstva. Stranki imata sicer dokaj podobna programa. Druži ju predvsem želja, da bi naredili konec nezakonitim migracijam ter avstrijski socialni sistem naredili manj privlačen za priseljence. Prav tako stranki zagovarjata znižanje davkov, predvsem za tiste z najnižjimi prihodki.



Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR) je v luči koalicijskih pogajanj v Avstriji opozoril, da imajo politiki veliko odgovornost pri ohranitvi odprte družbe do beguncev. Po "intenzivni in deloma ostro predvolilni kampanji" mora biti sedaj politična razprava vodena z občutkom, je opozoril UNHCR in glede zaščite beguncev pozval h konstruktivnim rešitvam.

Socialdemokrati se umikajo v opozicijo

ÖVP je na predčasnih parlamentarnih volitvah 15. oktobra prejela 31,5 odstotka glasov oziroma 62 sedežev v parlamentu, svobodnjaki pa so bili tretji s 26 odstotki in bodo imeli 51 poslancev. Na drugo mesto so se uvrstili dosedanji koalicijski partnerji ljudske stranke, socialdemokrati, s 26,9 odstotka. Slednji so že sporočili, da se umikajo v opozicijo.

Če bodo koalicijska pogajanja uspešna, bodo svobodnjaki tretjič v avstrijski vladi. Prvič so bili v vladi skupaj s SPÖ pred približno 30 leti, nato pa znova pred 15 letim z ljudsko stranko.

A. V.