Lavrov: Albanske sile ne bi smele biti na severu Kosova

Upanje na skupen boj z ZDA proti terorizmu

17. januar 2017 ob 13:40

Moskva - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je na letni novinarski konferenci opozoril na povečanje napetosti na Balkanu in dodal, da se ne sme dopustiti, da izbruhne oborožen konflikt.

Po mnenju Lavrova na severu Kosova ne bi smele biti prisotne sile kosovskih Albancev, saj tam živijo Srbi. K umiritvi razmer na Balkanu je vodja ruske diplomacije pozval tudi Evropsko unijo, ki mora po njegovih besedah sodelovati pri zmanjšanju napetosti med Beogradom in Prištino.

Pred dnevi je napeto situacijo še zaostril vlak, ki je iz Beograda odpeljal proti Kosovski Mitrovici, kjer živi pretežno srbsko prebivalstvo. Prvi vlak, ki je po 18 letih iz srbske prestolnice odpeljal proti Kosovu, je bil pred mejo ustavljen. Vlak v srbskih nacionalnih barvah je bil polepljen z napisom Kosovo je Srbija, v notranjosti pa so bile obešene slike pravoslavnih ikon. Priština je v srbski potezi videla provokacijo suverenosti Kosova.

Na novinarski konferenci se je sicer Lavrov osredotočil na odnose z ZDA. Moskva upa, da se bo lahko skupaj z novoizvoljenim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom skupaj borila proti terorizmu. Lavrov je dejal, da je mednarodni terorizem ogrožal svetovni mir tudi v preteklem letu in da pozdravljajo, če je za Trumpa boj proti terorizmu prednostna naloga.

"Če Trump pravi, da ima zanj boj proti terorizmu prednost, lahko to samo pozdravimo," je povedal Lavrov in dodal, da je vlada Baracka Obame "razen besed le malo storila za boj proti terorizmu". Odnosi med Kremljem in administracijo odhajajočega ameriškega predsednika so bili proti koncu vse bolj napeti. Obamo je Lavrov obtožil, da je skušal preprečiti Japonski, da bi izboljšala odnose z Rusijo.

Trumpovo administracijo povabil v Astano

Obtožbe o hekerskih napadih na volitve v ZDA je označil za neupravičene: "Jaz ne bom dokazoval, da to ni res." Po njegovem morajo sume dokazati v državah, ki Rusijo obtožujejo hekerskih napadov. Podobno je menil tudi glede obtožb, da naj bi Rusija s hekerskimi napadi skušala vplivati na volitve v Nemčiji in drugih evropskih državah.

Rusija upa tudi na učinkovito sodelovanje s Trumpom v Siriji. Lavrov je prihajajočo ameriško administracijo povabil tudi na mirovna pogajanja glede državljanske vojne, ki se bodo pod okriljem Turčije in Rusije začela prihodnji teden v prestolnici Kazahstana Astani.

Moskva pripravljena sodelovati

Obenem je dodal, da je Moskva pripravljena na enakopravno sodelovanje z ZDA in tudi z Evropsko unijo ter Natom. "Vendar brez uvažanja vrednot, brez poskusov, da se nam vsili neke vrednote," je še dodal Lavrov, ki je kritiziral poskuse izvažanja demokracije zahodnih držav. Z ruskega vidika je to prineslo le težave v mednarodni politiki - tako v Ukrajini kot pri arabski pomladi na Bližnjem vzhodu.

T. J.