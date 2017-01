Nikolić po incidentu z vlakom: Bili smo na robu spopada

Priština: To je provokacija

15. januar 2017 ob 15:11

Beograd, Priština - MMC RTV SLO/STA

Potem ko srbskemu vlaku v nacionalnih barvah in z versko ikonografijo ni uspelo priti na Kosovo, se je sestal srbski svet za nacionalno varnost. Predsednik Nikolić je dejal, da so bili na robu spopada.

Vlak je bil namenjen v Kosovsko Mitrovico, a so ga v soboto popoldne ustavili v Raški pred mejo s Kosovom, nato pa se je zvečer vrnil v Beograd. Kosovske oblasti so na mejo poslale tudi posebne enote z oklepniki. V nedeljo se je zaradi incidenta sestal tudi srbski svet za nacionalno varnost. Predsednik države Tomislav Nikolić je po seji ocenil, da "smo bili na robu spopada" in da so "Albanci želeli vojno", ko so na mejo poslali posebne enote. Dejal je, da se bo vsak nov poskus "začasnih institucij na Kosovu" slabo končal, poroča Tanjug. Srbija namreč ne priznava kosovske državnosti.

Nikolić ni izključil niti možnosti, da Srbija na Kosovo pošlje vojsko. "Ni nam do vojne, a bomo poslali vojsko, če bo treba zaščititi Srbe pred morebitnim ubijanjem. Če bodo ubijali Srbe, bomo poslali tudi vojsko. Vsi bomo šli, tudi jaz. Ne bo prvič zame," je na novinarsko vprašanje, ali obstaja možnost, da Srbija na Kosovo pošlje vojsko, da zaščiti tamkajšnje Srbe odgovoril srbski predsednik, odgovornost za zaplet pa je pripisal "Albancem in njihovim sponzorjem", zlasti odhajajoči ameriški administraciji.

Srbski predsednik je še dejal, da od EU-ja pričakujejo odgovor, ali držijo besede kosovskega premierja Ise Mustafe, da so imeli za vse sobotne akcije soglasje Bruslja. Zato bo po besedah Nikolića v prihodnje "edini dialog možen le glede vlaka oziroma svobode gibanja".

Nikolić: Kršeni so bili sporazumi

Nikolić je dejal, da se je v soboto z zaustavljanjem vlaka kršilo več sporazumov, podpisanih v Bruslju, in sicer na področju svobode gibanja in območja, na katerem lahko delujejo kosovske posebne enote brez odobritve Nata in lokalne skupnosti.

"Zakaj je včeraj ta vlak tako motil t.i. mednarodno skupnost in Prištino? Morda zato, ker je na njem pisalo Kosovo je Srbija in naše ikone?" je še vprašal Nikolić. "Potem tudi nam ne bi bilo treba čez ozemlje Srbije spustiti nobenega Albanca, ki ima obeležja in dokumente Kosova," je še dodal po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug.

Priština: Provokacija, uperjena proti suverenosti Kosova

V Prištini so sicer vlak videli kot veliko provokacijo, uperjeno proti suverenosti Kosova. Po poročanju kosovskih medijev je kosovski predsednik Hashim Thaci ukazal, da je treba vlaku za vsako ceno preprečiti vstop na Kosovo. Srbija naj bi s tem želela destabilizirati Kosovo, je povedala Edita Tahiri, ki vodja kosovskih pogajalcev z Beogradom.

Visoka predstavnica EU-ja za skupno zunanjo in varnostno politiko Federica Mogherini je v soboto zvečer obe strani pozvala k zadržanosti in predvsem k razumu. Beograd in Priština naj se vrneta k dialogu, ki je že pokazal otipljive, konkretne in pozitivne rezultate tako za ljudi na terenu kot v smislu napredka v normalizaciji odnosov med obema stranema, je dejala.

B. V.