OPCW potrdil britanske trditve o živčnem strupu, uporabljenem v Salisburyju

Julijo Skripal odpustili iz bolnišnice, okreva tudi njen oče

12. april 2018 ob 15:36,

zadnji poseg: 12. april 2018 ob 16:39

Haag - MMC RTV SLO, STA

V Organizaciji za prepoved kemičnega orožja (OPCW) so potrdili ugotovitve britanskih preiskovalcev glede živčnega strupa, ki je bil uporabljen v napadu na nekdanjega ruskega vohuna in njegovo hčer v Salisburyju 4. marca.

Vzorci krvi, ki jih je pregledal OPCW, "potrjujejo ugotovitve Velike Britanije o toksični kemikaliji", je na spletnih straneh objavila organizacija. V odprtem delu poročila so dodali še, da je bila "toksična kemikalija najvišje čistosti", niso pa natančno specificirali, za katero kemikalijo naj bi šlo.

Velika Britanija sicer trdi, da je bil v napadu na dvojico uporabljen ruski vojaški živčni strup novičok, ki je bil izumljen v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja v Sovjetski zvezi. Britanske oblasti so odgovornost za napad pripisale Moskvi, ki pa vpletenost zavrača.

Rusija je prejšnji teden na zasedanju izvršnega odbora OPCW-ja zahtevala skupno preiskavo vzorcev strupa, vendar so njeno pobudo preostale članice v organizaciji zavrnile. Rusko veleposlaništvo v Londonu je takrat tudi sporočilo, da bo sprejelo ugotovitve OPCW-ja le, če bo Rusija vključena v preiskavo, poroča Guardian.

Namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov je v neposrednem odzivu na poročilo OPCW-ja sporočil, da ga ne morejo komentirati, dokler ga podrobno ne proučijo.

OPCW v svojem poročilu ne ocenjuje, kdo bi lahko izvedel napad na Sergeja Skripala in njegovo hčer Julijo. V tem napadu je bil poškodovan tudi britanski policist. Čeprav so bile napovedi sprva slabe, pa si je Julija Skripal dovolj opomogla, da so jo odpustili iz bolnišnice, dobro pa naj bi okreval tudi njen oče.

Rusko ministrstvo: Skripalova sta talca Britanije

33-letna Skripalova je v sredini izjavi za javnost, ki jo je v njenem imenu objavila britanska policija, potrdila, da je Rusija stopila v stik z njo, a da njihovih uslug ne potrebuje, zato nadaljnji stik z ruskim veleposlaništvom, dokler popolnoma ne okreva, zavrača.

Rusko zunanje ministrstvo je medtem Veliko Britanijo pozvalo, naj dokaže, da obeh Skripalov ne zadržuje kot talcev. Tiskovna predstavnica Maria Zakharova je sporočila, da so britanske oblasti Skripala izolirale ter da jih nihče ni videl že več kot mesec. Zakharova je izrazila tudi dvom v avtentičnost izjave za javnost Julije Skripal.

Polno poročilo na voljo podpisnicam CWC-ja

Več informacij so v OPCW-ju napovedali v polnem poročilu, ki je zaupne narave, bo pa na predlog Velike Britanije na voljo vsem podpisnicam konvencije za prepoved kemičnega orožja (CWC).

Zaradi afere je Velika Britanija izgnala 23 ruskih diplomatov, podobno pa se je iz solidarnosti odločilo še več kot 20 držav, med njimi ZDA in večina evropskih članic. Rusija je ukrep vrnila z enako mero.

J. R.