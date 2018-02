Lavrov: Rusija pripravljena posredovati v dialogu med Beogradom in Prištino

180 let diplomatskih odnosov Srbije in Rusije

22. februar 2018 ob 09:59

Beograd - MMC RTV SLO, STA

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je na obisku v Beogradu na novinarski konferenci s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem izrazil pripravljenost Rusije posredovati v dialogu med Beogradom in Prištino.

Lavrov je v Srbijo prispel po obisku v Sloveniji. V Beogradu želi okrepiti odnose s tradicionalno zaveznico Srbijo, saj državi letos praznujeta 180. obletnico diplomatskih odnosov.

Lavrov je pozdravil prizadevanja Srbije na poti v Evropsko unijo in njene stike z evrazijsko gospodarsko unijo. Ruski zunanji minister je ponovil, da Rusija svojim partnericam ne pogojuje, s kom morajo biti povezane. "Vedno smo želeli, da imajo naši partnerji svobodno izbiro in razvijajo politične odnose," je dejal.

"Srbija je na evropski poti, a bo še naprej gradila dobre odnose z Rusijo," je dejal Vučić in predstavil svoje predvidevanje, da se bo Srbija v prihodnosti spopadla z različnimi željami in pritiski, da bi šli odnosi med državama v drugo smer, a Srbija bo vztrajala pri svoji politiki do Rusije. Poudaril je, da Srbija in Rusija v 180 letih diplomatskih odnosov nista nikoli delovali druga proti drugi, kar je v svetu redkost.

Lavrov: Rusija pripravljena posredovati

Lavrov je izrazil pripravljenost ruskega posredovanja v razširjenem formatu pogovorov med Beogradom in Prištino, če bodo srbske oblasti izrazile željo. Vučić je ob obisku v Rusiji decembra lani dejal, da Srbija upa na posredovanje Moskve v pogovorih.

Srbija je sicer dialog, ki poteka pod okriljem EU-ja, januarja po umoru politika kosovskih Srbov Oliverja Ivanovića prekinila in sporočila, da v njem ne bo sodelovala, dokler od Kosova ne bo prejela odgovorov o umoru.

Ruski zunanji minister se bo danes v Srbiji srečal tudi s premierko Ano Brnabić in zunanjim ministrom Ivico Dačićem.

J. R.