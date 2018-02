Letalske nesreče v Iranu tudi posledica sankcij, zaradi katerih so flote stare

Vendarle našli letalo

19. februar 2018 ob 12:45,

zadnji poseg: 19. februar 2018 ob 13:45

Teheran - MMC RTV SLO, STA

V nedeljo je v osrednjem Iranu strmoglavilo potniško letalo, pri čemer naj bi umrlo vseh 66 ljudi na krovu, to pa je izpostavilo težave, ki jih ima država na področju letalske varnosti zaradi dolgoletnih mednarodnih sankcij.

Iran se spopada s težavami tako pri nakupu novih letal kot vzdrževanju starih. Kot opozarja Teheran, Iran zaradi ameriških sankcij ni mogel kupovati novih letal ali rezervnih delov z Zahoda. Jedrski sporazum med Iranom in šestimi svetovnimi silami iz leta 2015 je te sankcije omilil, kar je omogočilo začetek posodobitve flot iranskih letalskih prevoznikov.

Iranske letalske družbe so tako v zadnjih dveh letih naročile na stotine novih letal, poroča Independent. Samo družba Aseman Airlines, tretja največja v Iranu, katere letalo se je ponesrečilo v nedeljo, ima tako naročenih 30 letal boeing 737MAX. A dokler nova letala ne prispejo, morajo inženirji delujoča letala popravljati in oskrbovati z deli prizemljenih letal. Če se bo ameriški predsednik Donald Trump odločil za prepoved izvoza ameriških letal, pa nova letala sploh ne bodo dostavljena.

Problematično vzdrževanje, ne samo starost

Iranski nacionalni prevoznik IranAir je naročil 80 letal pri Boeingu, 100 pa pri Airbusu. Iransko letalo ATR-72, ki je padlo v nedeljo, je staro 24 let in je relativno mlado letalo v primerjavi z drugimi v floti te družbe. Kot poroča britanski Independent, starost letal sama po sebi ni problematična. Tako prevoznika British Airways in Virgin Atlantic za prevoze uporabljata boeinge 747, stare več kot 20 let, tudi 27 let.

Razlika je v tem, da so ta letala na Zahodu skrbno vzdrževana z ustreznimi in kakovostnimi deli, v Iranu pa jih zaradi sankcij niso mogli kupovati. Independent izpostavlja model boeing 727, katerega proizvodnja se je končala že leta 1984, v uporabi za prevoz potnikov pa je samo še v eni državi, in sicer Iranu, natančneje pri družbi Aseman Airlines.

Najdba letala ni potrjena

Iransko letalo na poletu EP3704 je z radarjev izginilo v nedeljo slabo uro po vzletu s teheranskega letališča Mehrabad ob osmi uri zjutraj po lokalnem času med snežnim neurjem.

Potem ko je bilo iskanje od včeraj ovirano zaradi slabega vremena, močnega sneženja in silovitega vetra, so se danes pojavila poročila, da so letalo našli. Uradniki so tako povedali, da je letalo padlo v gorovju Zagros, natančneje na gori Dena blizu mesta Semirom v provinci Isfahan in 22 kilometrov od mesta Jasudž, kamor je letelo iz Teherana. A predstavnik agencije za civilno letalstvo najdbe letala ni mogel potrditi. Tudi iranski televiziji IRINN in Press TV poročil o najdbi letala nista mogla potrditi.

V iskanju letala sodeluje več sto gorskih reševalcev s psi, pa tudi brezpilotni letalniki.

Na letalu je bilo 60 potnikov in šest članov posadke, vsi pa naj bi umrli, kar še ni uradno potrjeno. Na območje je prišlo tudi več svojcev žrtev, ki čakajo na vesti o svojih najbližjih.

Preiskovalcem se bodo pridružili tudi francoski kolegi iz francoske agencije za civilno letalstvo BEA.

Smrtonosne nesreče

Leta 2003 je v nesreči vojaškega letala umrlo kar 275 pripadnikov elitne iranske revolucionarne garde. Leta 2005 je iransko vojaško transportno letalo strmoglavilo na stanovanjsko četrt v Teheranu in trčilo v desetnadstropno zgradbo, umrlo je 108 ljudi, številni so bili ranjeni. Avgusta 2014 pa je v strmoglavljenju letala v Iranu umrlo 37 ljudi, januarja 2011 77, maja 2010 pa kar 168.

B. V.