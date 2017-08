Leto dni po rušilnem potresu v Italiji: Kot da se je katastrofa zgodila včeraj

Lanski potres je povzročil za dobrih 23 milijard evrov škode

24. avgust 2017 ob 07:43

Rim - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Pred natanko letom dni je osrednjo Italijo stresel silovit potres, najmočneje mestece Amatrice, pogled na večino prizadetih krajev pa vzbuja vtis, kot da se je potres zgodil včeraj.

V potresu v deželah Lacij, Umbrija, Abruzzi in Marke je umrlo 299 ljudi, približno 65.000 jih je ostalo brez domov. Leto dni kasneje so razmere pogosto podobne, kot tik po potresu. Ruševine so po večini odstranili le tam, kjer so ovirale promet, obnova poteka počasi, tisoči še danes živijo v začasnih montažnih hiškah in bivalnih kontejnerjih, in zdi se, da je edini pretres, ki si ga v tem trenutku želijo v seizmično nemirni Italiji tisti, ki bi zganil politiko in birokracijo ter ju pospešil tako pri odpravljanju posledic kot iskanju preventivnih ukrepov.

Več tisoč ljudi še vedno nima novih oziroma do te mere obnovljenih domov, da bi se vanje lahko vrnili. V Rimu so lani napovedali naročilo 3.800 montažnih prebivališč, kamor naj bi namestili tiste, ki so ostali brez strehe nad glavo. Postavili so jih manj kot 500, odstranili so manj kot 10 odstotkov ruševin.

Ljudje v začasni domovih tudi po osmih letih

Na italijansko politiko že leta letijo kritike, da je nemočna pri spoprijemanju s potresi. Osem let po rušilnem potresu v L'Aquili, ko je umrlo 300 ljudi, v začasnih domovi še vedno živi 8.300 ljudi. Tako kot obnova tudi preverjanje potresne varnosti poteka prepočasi, kar je pred dnevi priznal premier Paolo Gentiloni. Del problema je tudi pomanjkanje sredste. Samo lanski potres je povzročil za dobrih 23 milijard evrov škode.

Nekaj bo potrebno storiti. Tla namreč niso mirna, afriška tektonska plošča prav na območju Apeninskega polotoka še naprej izpodriva evrazijsko. Na to sta najbolj prepričljivo in ne brez človeških žrtev spomnila oktobrski in januarski potres v isti regiji ter ponedeljkov na otoku Ischia pri Neaplju.

Luka Robida, Radio Slovenija