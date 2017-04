Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Med napadom je bilo v klubu Mangle 600 ljudi. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

London: 12 poškodovanih v napadu s kislino v nočnem klubu

Napadi s kislino v britanski prestolnici vse pogostejši

17. april 2017 ob 16:38

London - MMC RTV SLO/STA

V nočnem klubu Mangle v londonski vzhodni soseski Dalston je neznanec okoli ene ure zjutraj razpršil kislino, pri čemer je najmanj 12 ljudi dobilo opekline. V klubu je bilo v tistem času okoli 600 ljudi, ki so jih nemudoma po prihodu policije evakuirali.

"Dvanajst ljudi, ki so kazali simptome, značilne za odziv na jedke snovi, so reševalci in gasilci oskrbeli na kraju nesreče, nato pa so bili prepeljani v bolnišnico," je dejal predstavnik gasilske brigade, policija pa je pozneje sporočila, da poškodbe ne ogrožajo življenj.

Policisti so na kraj napada prišli malo po eni uri, ko so "ljudje poročali o škodljivi snovi". Klub so izpraznili, ceste v okolici kluba pa so zaradi preiskave zaprli za promet. Aretirali niso nikogar, prav tako pa dejanje po navedbah policije ni povezano s terorizmom.

Kriv naj bi bil spor med dvema skupinama

Policija meni, da je v klubu nastal spor med dvema skupinama, nato je neki moški s kislino napadel dva druga moška. Oba moška, stara nekaj več kot 20 let, ostajata v bolnišnici v resnem, a stabilnem stanju, medtem ko je pomoč zdravnika zaradi lažjih poškodb poiskalo še deset drugih ljudi, poroča BBC.

V Londonu se je število napadov s kislino v zadnjih letih močno povečalo. Od leta 2010 so našteli več kot 1.800 tovrstnih napadov, lani je bila kislina uporabljena pri 454 kaznivih dejanjih, predlani pa pri 261. Ta mesec je bila v Londonu v napadu s kislino poškodovana tričlanska družina s triletnim sinom.

