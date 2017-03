Škotski parlament pred glasovanjem o novem referendumu o samostojnosti

Tudi na Škotskem ni soglasja glede referenduma

22. marec 2017 ob 07:00

Edinburgh - MMC RTV SLO/STA

Škotski parlament bo glasoval o tem, ali bodo na Škotskem po letu 2014 izvedli nov referendum o samostojnosti. V vladajoči stranki SNP menijo, da je novi referendum zaradi brexita nujen.

Zaradi odločitve o izstopu Velike Britanije iz EU-ja (t. i. brexit) na referendumu lanskega junija v Škotski nacionalni stranki (SNP) predsednice regionalne vlade Nicole Sturgeon zagovarjajo stališče, da bi morali imeti na Škotskem možnost ponovne odločitve.

Škotska premierka je v torek v nagovoru poslancem in poslankam ob začetku razprave v regionalnem parlamentu vztrajala, da bi morali o škotski prihodnosti odločati ljudje, ki tu živijo, ne pa da jim je odločitev vsiljena.

Če bodo poslanci podprli referendum, bo ta predvidoma potekal jeseni 2018 ali spomladi 2019, ko naj bi bili znani pogoji, pod katerimi bo Velika Britanija izstopila iz Unije. Škoti morajo dobiti priložnost, da razumejo pogoje brexita, ki jim bodo vsiljeni, škotska vlada pa želi ljudem omogočiti, da sprejmejo informirano odločitev, je še dejala Nicola Sturgeon.

Britanska premierka proti referendumu

Britanska konservativna premierka Theresa May je sicer kritična do škotske pobude, saj da "zdaj ni pravi čas" za nov referendum. To je v torek priznala tudi Nicola Sturgeon, ki je London pozvala, naj pripravi alternativni datum, o katerem bodo razpravljali.

SNP nima večine v škotskem parlamentu, a si je že zagotovila podporo Zelenih. Referendumu pa nasprotujejo škotski konservativci, laburisti in liberalni demokrati.

Škoti so na referendumu septembra 2014 s 55 odstotki zavrnili neodvisnost Škotske. Na lanskem referendumu o izstopu Velike Britanije iz EU-ja pa se je 62 odstotki prebivalcev Škotske izreklo za obstanek v Uniji, medtem ko se je Velika Britanija z 52 odstotki odločila, da EU zapusti.

B. V.