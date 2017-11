Londonska policija: Ni dokazov o streljanju, ni žrtev ali osumljencev

Policija je ravnala, kot da je šlo za potencialno teroristični napad

24. november 2017 ob 18:43,

zadnji poseg: 24. november 2017 ob 19:38

London - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Londonska policija se je odzvala na še nepojasnjen incident na postaji podzemne železnice Oxford Circus. Prejela je poročila o strelih, a je nato sporočila, da za to ni dokazov. Žrtev ni. Policijska akcija je že končana.

Policija je sporočila, da se je na dogodek odzvala kot na morebiti povezanega s terorizmom. Prometna policija je ljudi pozvala, naj se temu predelu izogibajo. Na prizorišču so bili oboroženi policisti in gasilska vozila. Policija je sicer že sporočila, da ni žrtev in da ni našla nobene sledi za kakšnim osumljencem, policijska akcija pa je končana. Dogajanje je sicer trajalo nekaj več kot uro.

Policija je zaprla postaji podzemne železnice Oxford Circus in Bond Street, ki pa sta že odprti.

Množično prerivanje

BBC-jeva novinarka Helen Bushby je dejala, da je videla "množično prerivanje" ljudi, ki so bežali stran od postaje. Ljudje so "kričali in jokali", je dejala novinarka.

Očividke so dejale, da so ljudje naenkrat spustili svoje nakupovalne vrečke in začeli bežati. Območje je bilo medtem evakuirano. Policija je sporočila, da se je ena ženska lažje ranila med zapuščanjem postaje, poročil o drugih poškodbah ni.

Postaja podzemne železnice Oxford Circus je v središču Londona v glavni nakupovalni četrti. Na današnji t. i. črni petek so tudi v Londonu velike razprodaje.

