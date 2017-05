Macron in Le Penova v TV-soočenju odvrgla rokavice in šla na nož

Le Penova še vedno zaostaja za okoli 20 odstotkov

4. maj 2017 ob 07:40

Pariz - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Marine Le Pen in Emmanuel Macron sta se v televizijskem soočenju pred nedeljskimi volitvami dve uri zmerjala in se prepirala o varnosti, gospodarstvu in Evropski uniji. Po mnenju gledalcev je bil prepričljivejši Macron.

To je bilo edini TV-spopad francoskih predsedniških kandidatov, desnosredinske Marine Le Pen in neodvisnega Emmanuela Macrona.

Duh poraza in duh uspeha

"Gospod Macron je kandidat divje globalizacije, prekarnosti, socialne brutalnosti, vojne vseh proti vsem," je uvodoma dejala Le Penova. "V nasprotju s tem pa sem jaz kandidatka ljudstva, kandidatka Francije, kakršno imamo radi. Sem kandidatka Francije, ki varuje delovna mesta, varnost, meje," je dejala.

"Vaša strategija je povedati ogromno laži, ničesar pa ne predlagate," ji je odvrnil protikandidat. Poleg tega jo je označil za "dedinjo sistema, ki že več desetletij uspeva na jezi Francozov", pri čemer je mislil na dediščino francoske skrajne desnice. Dodal je, da Marine Le Pen predstavlja duh poraza, sam pa predstavlja duha francoskega uspeha - rekoč, da je bila Francija vedno uspešna in da še danes predstavlja peto največjo gospodarsko silo na svetu.

Le Penova bi znova uvedla franke

Že v okviru razprave o gospodarski politiki sta se sporekla tudi glede Evropske unije. Evroskeptičarka Le Penova je na Macronovo vprašanje, kako bo financirala svoje politike in znižanje davkov, dejala, da bo z izstopom iz povezave Francija prihranila devet milijard evrov, kolikor prispeva v skupni proračun. Macron je medtem dejal, da letni neto prispevek Francije v proračun EU-ja znaša zgolj šest milijard evrov. Spomnil pa je tudi na ocene, koliko bo morala ob izstopu plačati Velika Britanija. "Plačati bodo morali med 60 in 100 milijardami evrov - takoj na začetku," je poudaril proevropski kandidat.

Le Penova je znova dejala, da bo v primeru zmage razpisala referendum o obstanku v Evropski uniji, nedavno pa je evro razglasila za "mrtvo valuto". V soočenju je dejala, da bo v državi znova uvedla plačevanje s franki in dala podjetjem in bankam možnost, da se sami odločijo, katero valuto bodo uporabljali. Ta predlog je Macron označil kot "neumnost".

Po končani debati je LePenovi Macron dejal, naj kar ostane na televiziji, sam pa namerava predsedovati državi. Macron je Le Penovi tudi večkrat zabrusil, da si francoski državljani zaslužijo kaj boljšega od podpihovanja strahu in predsedovanja Marine Le Pen, medtem ko ga je Le Penova slikala kot kandidata, podrejenega kapitalu, in med drugim dejala, da volivci na teh volitvah izbirajo med dvema kandidatkama - njo in pa Angelo Merkel, poroča dopisnik RTV Slovenija iz Bruslja Matjaž Trošt.

Macron prepričal skoraj dve tretjini volivcev

Soočenje sta pripravili francoski televiziji TF1 in France. Po spopadu so vprašali gledalce, kateri izmed dvojice se jim je zdel bolj prepričljivejši, in 63 odstotkov jih je izbralo Macrona.

Le Penova bi sicer za nedeljsko zmago na volitvah morala premostiti približno 20 odstotnih točk razlike, kolikor jo glede na ankete loči od Macrona. Kot dodaja Trošt, bi glede na javnomnenjske ankete Le Penova zmagala le v eni od francoskih regij, in sicer v Provansi, Alpah in na Azurni obali, pa še tam naj bi se ji obetala le tesna zmaga. Drugje, tako ankete, naj bi zmagal Macron, ki mu v nedeljo napovedujejo 60-odstotno podporo. Neodločenih naj bi bilo še okoli 18 odstotkov volivcev.

Nad nobenim niso navdušeni

Anketa inštituta Ipsos, ki so jo izvedli že pred soočenjem, je sicer pokazala, da volivcev posebej ne navdušuje nobeden. Pri vprašanju, za koga si želijo, da bi zmagal, je 42 odstotkov vprašanih izbralo Macrona, 28 odstotkov Le Penovo, 29 odstotkov pa jih je dejalo, da si za predsednika ne želijo nobenega izmed njiju.

Najmanj navdušenja so v anketi pokazali tisti, ki so v prvem krogu glasovali za levičarskega kandidata Jean-Luca Melenchona - 53 odstotkov jih je dejalo, da si ne želijo zmage nobenega izmed kandidatov. Melenchon sam je jasno nakazal, da ne podpira Le Penove, prav tako pa ni hotel izraziti podpore Macronu.

A. P. J.