Macron: Ali reforma EU-ja ali možnost frexita

Stopnjevanje kampanje v Franciji

1. maj 2017 ob 10:22

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Evropska unija se mora reformirati ali pa se bo soočila z možnostjo izstopa Francije, je dejal favorit za zmago v drugem krogu predsedniških volitev v Franciji Emmanuel Macron.

Sredinski kandidat je celotno kampanjo zagovarjal proevropska stališča, napovedal pa je, da je pri uvajanju sprememb pripravljen prevzeti vodilno vlogo.

"Sem proevropski, v kampanji sem ves čas branil evropsko idejo in evropske politike, ker menim, da je to izjemno pomembno za Francoze in za mesto naše države v globalizaciji," je v pogovoru za britanski BBC dejal Macron. "A istočasno se moramo soočiti z razmerami, prisluhniti ljudem in temu, da so zelo jezni, nepotrpežljivi, slabo delovanje EU-ja pa ni več vzdržno," je dodal.

Svarilo pred Nacionalno fronto

Če bi dovolil, da EU še naprej deluje tako kot doslej, bi to pomenilo "izdajstvo", je dejal Macron. "Zatem bomo imeli frexit ali spet Nacionalno fronto," je dodal. "Tako da menim, da bo moj mandat istočasno globoko reformirati EU in naš evropski projekt," je dejal.

Spletni medij Politico piše, da je Macron v zadnjem tednu pred volitvami zavzel bolj evroskeptično stališče. Francozi bodo v nedeljo v drugem krogu volitev izbirali med njim in voditeljico skrajne desnice Marine Le Pen. Ta je veliko glasov pridobila prav s svojimi do EU-ja kritičnimi stališči, napoveduje tudi referendum o nadaljnjem članstvu Francije v Uniji. Marine Le Pen je sicer evropska poslanka od leta 2004.

Oba kandidata v zadnjih dneh pred volitvami vodita intenzivno kampanjo. Macron je v nedeljo obiskal spomenik holokavsta, Marine Le Pen pa je med drugim položila venec ob spomeniku druge svetovne vojne v Marseillu.

Tudi mednarodni praznik dela bo minil v znamenju volilnega boja. Marine Le Pen bo tako nastopila pred privrženci v pariškem predmestju Villepinte, Macron pa v Parizu.

Sindikati se ne morejo zediniti

V Parizu bodo potekala tudi zborovanja sindikatov. Medtem ko ti v pretežni meri nasprotujejo Marine Le Pen, pa se ne morejo zediniti glede enotne podpore Macronu. Po mnenju nekaterih je namreč preveč naklonjen gospodarstvu, piše nemška tiskovna agencija DPA.

B. V.