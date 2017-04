Amiens: delavci navdušeni nad Le Penovo, Macrona izžvižgali

Pred drugim krogom predsedniških volitev javnomnenjske ankete kažejo na 60-odstotno podporo Macronu

26. april 2017 ob 21:48

Amiens - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Predsedniška kandidata Marine Le Pen in Emmanuel Macron sta obiskala tovarno v Amiensu, kjer sta nagovorila delavce. Le Penovi so delavci zaploskali, Macrona pa izžvižgali.

Kandidatka skrajne desnice na volitvah v Franciji Marine Le Pen je z obiskom tovarne v Amiensu ukradla pozornost sredinskemu protikandidatu Emmanuelu Macronu v njegovem rodnem mestu. Tudi on je namreč prav tam želel pridobiti podporo delavcev, a ga je Le Penova, ki je dočakala navdušen sprejem, prehitela. Macrona so delavci pozdravili z žvižgi.

Macron se je namenil obiskati delavce v tovarni Whirlpoola v svojem rodnem mestu Amiens na severu Francije, a medtem ko je bil on na srečanju s predstavniki sindikata v lokalni trgovski zbornici, se je na napovedanem obisku med zaposlenimi že pojavila Le Penova.

"Ko sem slišala, da sem prihaja Emmanuel Macron in se ne namerava srečati z delavci, se mi je to tolikšno zdelo znamenje prezira do delavcev Whirlpoola, da sem se odločila sama priti k vam," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejala Le Penova.

Na Twitterju je objavila več fotografij, na katerih je skupaj z delavci na parkirišču tovarne. "V Amiensu, kamor sem se šla srečat in podpret zaposlene v Whirlpoolu. Z mano se vaša tovarna ne bo zaprla," je pripisala.

Macron je udaril nazaj in Le Penovi očital, da je z delavci zgolj preživela 10 minut pred kamerami, medtem ko je bil on uro in pol brez medijev na sestanku s sindikati. Le Penovo je tudi obtožil, da je za politične namene izkoristila razmere v tovarni, ki naj bi jo preselili na Poljsko. "Ko pride 7. maj, bo vsak sprejel svojo odločitev," je zapisal na Twitterju.

V veliki gneči pred tovarno so nato Macrona delavci pričakali z žvižgi in vzkliki "Marine, predsednica". A Macron je delavcem med drugim dejal: "Pomembno je, da ne gojimo jeze, temveč da izpolnimo pričakovanja."

Sarkozy podprl Macrona

Medtem je nekdanji francoski predsednik Nicolas Sarkozy napovedal, da bo v drugem krogu predsedniških volitev glasoval za Emmanuela Macrona, saj meni, da bi imela izvolitev njegove protikandidatke Marine Le Pen zelo hude posledice za Francijo.

"Menim, da bi izvolitev Marine Le Pen in uresničitev njenega programa imela zelo hude posledice za našo državo in za Francoze," je v zapisu na Facebooku menil Sarkozy. Prav zaradi tega bo v drugem krogu glasoval za Macrona, je dodal in pojasnil, da gre za "odgovorno odločitev, ki ne pomeni podpore njegovemu programu," povzema francoski časnik Le Figaro.

Glas za Macrona je napovedal tudi predsednik Francois Hollande.

Prav tako je svoj glas Macronu obljubil tudi tretjeuvrščeni na predsedniških volitvah Francois Fillon, ki je dobil 20 odstotkov glasov. "Ekstremizem lahko Franciji prinese samo nesrečo. Zato nimam druge izbire, kot da 7. maja oddam svoj glas proti skrajni desnici," je dejal.

Medtem pa četrtouvrščeni kandidat, levičar Jean-Luc Melenchon z 19,5-odstotno podporo na volitvah, ni podprl nobenega od kandidatov, ki sta se uvrstila v drugi krog. Dejal je, da bo v prihodnjih dneh svoje privržence vprašal, koga naj podpre.

Macron je v nedeljskem prvem krogu osvojil 24 odstotkov glasov, voditeljica skrajne desnice Le Penova pa 21 odstotkov.

Macronu napovedujejo zmago

Po zadnji javnomnenjski anketi agencije Ifop Fiducial bi v drugem krogu Emmanuel Macron dobil 60,5 odstotka glasov, Marine Le Pen pa 39,5 odstotka. Drugi krog volitev za francoskega predsednika bo potekal 7. maja.

J. R.