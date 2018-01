Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Madež se je v treh dneh povečal na več kot 300 kvadratnih kilometrov. Foto: Reuters Dodaj v

Madež po razlitju nafte v Vzhodnokitajskem morju se hitro širi

Nihče od 32 članov posadke trčenja ni preživel

22. januar 2018 ob 12:12

Peking - MMC RTV SLO, STA

V Vzhodnokitajskem morju, kjer je nedavno potonil iranski tanker, se je površina naftnih madežev od srede do nedelje povečala s 101 na 332 kvadratnih kilometrov.

Nafta se je začela izlivati 14. januarja, ko je tanker, na katerem je bilo 32 članov posadke, potonil, in sicer dober teden dni po trčenju s kitajsko tovorno ladjo 300 kilometrov vzhodno od Šanghaja. Na iranskem tankerju je bilo 136.000 ton lahke nafte, ki na vodni površini ne oblikuje običajnih črnih madežev, je pa vseeno zelo škodljiva za morsko življenje in jo je težje ločiti od vode. Vse člane posadke, med njimi je bilo 30 Irancev in 2 Bangladeševca, so razglasili za mrtve, doslej pa so našli le tri trupla.

Kitajski okoljski strokovnjaki so že po takoj po nesreči opozorili na možnost ekološke katastrofe.

Če bi se v morje razlil celoten tovor tankerja, bi nastal največji naftni madež v več desetletjih, ki se je razlil z ladje. Pred tem je največji madež nastal v Omanskem zalivu leta 1972, ko je iz tankerja Sea Star izteklo okoli 115.000 ton nafte. Sicer se je ena največjih okoljskih katastrof, povezanih z izlitjem nafte, zgodila leta 2010 v Mehiškem zalivu, ko je po eksploziji na naftni ploščadi Deepwater Horizon 20. aprila, v kateri je umrlo 11 delavcev, v morje izteklo 3,19 milijona 159-litrskih sodčkov nafte.

