Madrid namerava razpustiti Puigdemontovo vlado; na protestih 450.000 Kataloncev

V Barceloni novi protesti proti španski vladi

21. oktober 2017 ob 08:31,

zadnji poseg: 21. oktober 2017 ob 19:21

Madrid - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Španska vlada namerava omejiti pristojnosti katalonskega parlamenta, razpustiti vlado in razpisati regionalne volitve v naslednje pol leta, je sporočil premier Mariano Rajoy. Odločitev je sprožila nove množične proteste v Barceloni.

Vlada je sprejela soglasno odločitev, da obnovi zakonodajo, zagotovi nevtralnosti regionalnih institucij, zagotovi delovanje javnih služb in gospodarskih dejavnosti ter ohrani državljanske pravice prebivalcev, je po izredni seji glede ukrepanja proti Kataloniji pojasnil Rajoy.

S tem sicer ne bodo ukinili avtonomije Katalonije, temveč samo suspendirali regionalno vlado Carlesa Puigdemonta, je še poudaril premier.

Ukrepe mora odobriti še senat, zgornji dom španskega parlamenta, v katerem ima prav tako večino Rajoyeva Ljudska stranka, ki zaseda 149 od 266 sedežev. Glasovanje je predvideno v petek, 27. oktobra.

Španska vlada je tako opredelila konkretne ukrepe, s katerimi namerava uveljaviti še nikoli uporabljeni 155. člen ustave in ustaviti načrte katalonskih oblasti za razglasitev neodvisnosti.

Prvič uporabljeni 155. člen ustave

Vlada se je že pred tem odločila uveljaviti 155. člen ustave, ki vladi dovoljuje sprejetje nujnih ukrepov, da avtonomno pokrajino prisili v izvajanje svojih obveznosti, ker katalonska regionalna vlada ob izteku postavljenega ultimata ni privolila v končanje prizadevanj za neodvisnost.

Glede uvedbe ukrepov se z vlado strinjajo tudi opozicijski socialisti. Kot sta se v petek dogovorila premier Rajoy in vodja opozicijskih socialdemokratov Pedro Sanchez, bi bile regionalne volitve v Kataloniji januarja prihodnje leto. Na srečanju sta se tudi strinjala, da mora biti cilj ukrepov "ponovna vzpostavitev normalnosti, pravne države in samouprave".

Puigdemont se bo na odločitev vlade v Madridu odzval ob 21. uri, je pa v četrtkovem pismu španski vladi sicer napovedal, da bo v primeru nadaljnjega zaostrovanja ukrepov španske vlade proti Kataloniji uradno razglasil neodvisnost.

Množični protest v Barceloni

Na ulicah Barcelone se je po ocenah policije zbralo 450.000 zagovornikov neodvisnosti Katalonije, ki protestirajo proti španski vladi. Protestniki med drugim zahtevajo izpustitev voditeljev dveh pomembnih civilnih združenj, ki zagovarjata neodvisnost Katalonije - Jordija Cuixarta iz združenja Omnium Cultural in vodje Katalonske narodne skupščine (ANC) Jordija Sancheza. "Svoboda, svoboda," so vzklikali protestniki.

Sanchez in Cuixart sta obtožena spodbujanja več sto protestnikov k oviranju španske policije. Ta je 1. oktobra skušala preprečiti izvedbo katalonskega referenduma o neodvisnosti, s tem, ko je na nekaterih voliščih zasegla glasovnice in volilne skrinjice. Številni protestirajo tudi proti današnji odločitvi španske vlade, da bo ukrepala v skladu s 155. členom španske ustave.

Med udeleženci protestov so tudi številni katalonski politiki, med njimi Puigdemont in madridska županja Ada Colau. Slednja sicer ne sodi med borce za neodvisnost Katalonije, je pa zelo kritična do vlade v Madridu.

