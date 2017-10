Madsen priznal razkosanje trupla švedske novinarke

Skrivnostna smrt na podmornici

30. oktober 2017 ob 16:40

Köbenhavn - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Danski izumitelj Peter Madsen je priznal, da je razkosal truplo švedske novinarke Kim Wall na krovu svoje podmornice in dele trupla odvrgel v morje, vendar zanika, da bi jo ubil.

Na zaslišanju 14. oktobra je Madsen povedal, da je 30-letna Wallova umrla zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom v notranjosti podmornice, ko je bil sam na krovu.

To pričanje se razlikuje od prejšnjih, ko je preiskovalcem povedal, da je novinarka umrla v nesreči, ko je na njo padla loputa njegove podmornice UC3 Nautilus.

Policija je po tokratnem zaslišanju sporočila, da bo razširila obtožnico proti Madsenu, ki je že obtožen umora in skrunitve trupla. Zdaj naj bi bil obtožen še spolnega napada brez spolnih odnosov, na kar nakazuje 14 notranjih in zunanjih vbodnih ran v genitalijah novinarke.

Na glavi ni bilo vidnih poškodb

46-letni Madsen zanika obtožbe o umoru in spolnem napadu. Vzrok smrti novinarke sicer še vedno ni znan, je povedal tiskovni predstavnik policije Jens Moller. Policija bo zdaj dodatne informacije poiskala pri mrliških oglednikih in strokovnjakih za podmornice pri danski mornarici.

V začetku oktobra so potapljači v morju našli glavo in noge novinarke. Na lobanji niso odkrili nobene poškodbe, čeprav je Madsen zatrdil, da je na njeno glavo padla loputa.

Zadnjič so Wallovo videli živo 10. avgusta, ko je šla z Madsenom na izlet z njegovo podmornico. Njeno truplo brez glave so nato policisti našli ob danski obali.

Samostojna novinarka, ki je pisala za Guardian, New York Times in South China Morning Post, je pisala zgodbo o Madsenu in njegovi podmornici Nautilus, ki jo je zgradil leta 2008 s pomočjo sredstev, zbranih prek interneta.

G. V.