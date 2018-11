Madžarska vlada Gruevskega ne namerava izročiti Makedoniji

Szijjarto trdi, da ni pomembno, ali je Gruevski mejo prečkal v diplomatskem vozilu

21. november 2018 ob 16:16

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA, Televizija Slovenija

Madžarska vlada nekdanjega makedonskega premierja Nikole Gruevskega ne namerava izročiti Makedoniji. Madžarski pravosodni minister Laszlo Trocsanyi meni, da je "žrtev političnega pregona".

"Ker ima Gruevski odobren azil, ga ne moremo izročiti državi, kjer je žrtev političnega pregona," je madžarski pravosodni minister Laszlo Trocsanyi pojasnil za madžarsko televizijo Echo.

Madžarski urad za priseljevanje je v torek potrdil, da so Gruevskemu podelili azil, in svojo odločitev utemeljil s tem, da je njegovo življenje ogroženo in da ga želi makedonska vlada "zapreti na nedemokratičen način". Odobritev azila je na Facebooku potrdil tudi Gruevski.

Makedonsko pravosodno ministrstvo je v torek Budimpešti poslalo zahtevo za izročitev Gruevskega, ki je na Madžarsko pobegnil 11. novembra, potem ko bi moral začeti prestajati dveletno zaporno kazen zaradi zlorabe državnih sredstev in položaja. Makedonija izročitev zahteva zaradi resnosti kaznivega dejanja, za Gruevskega pa je bil izdan mednarodni priporni nalog, izpostavljajo v zahtevi.

Hahn Orbana poziva k razlagi

Evropski komisar za širitev Johannes Hahn je pozval madžarskega premierja Viktorja Orbana k pojasnitvi odločitve o podelitvi političnega azila Gruevskemu. V tvitu je zapisal, da je vladavina prava eno temeljnih meril za članstvo v Evropski uniji, pri čemer Makedonija po njegovem mnenju napreduje.

Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je ob torkovem obisku Slovenije za Odmeve TV Slovenija dejal, da vprašanje podelitve političnega azila Gruevskemu "nima nič z vlado, saj gre za pravno zadevo".

Szijjarto: "Gruevskemu sploh ni bilo treba pobegniti"

Zanikal je, da bi Gruevskemu madžarska vlada pomagala pri pobegu: "Prišel je v naše veleposlaništvo v državi, ki je ob Makedoniji. Od tam pa je Madžarsko lahko prišel s svojimi dokumenti. Ni mu bilo treba pomagati pobegniti, saj mu sploh ni bilo treba pobegniti".

"Ni pomembno, v katerem vozilu je prečkal mejo, saj so preverili njegove dokumente in mu dovolili, da nadaljuje pot," je na vprašanje novinarja TV Slovenija Igorja E. Berganta o uporabi madžarskih diplomatskih vozil odgovoril Szijjarto.

Policiji Albanije in Črne gore ter srbski predsednik Aleksandar Vučić so v preteklih dneh potrdili, da je Gruevski meje držav prečkal v madžarskih diplomatskih vozilih v spremstvu madžarskih diplomatskih predstavnikov. Pri tem je uporabljal potni list, ki mu ga je izdalo madžarsko veleposlaništvo v Tirani.

Ni še jasno, kako je zapustil Makedonijo, saj na mejnih prehodih z Albanijo niso zaznali njegovega vstopa – vendar je v državo najverjetneje vstopil nezakonito, saj so mu potni list zaradi kršitev makedonske oblasti pred dvema letoma odvzele.

V zapor zaradi mercedesa

Nekdanji makedonski premier Nikola Gruevski bi moral 9. novembra v Makedoniji začeti prestajati dveletno zaporno kazen zaradi zlorabe položaja, saj je leta 2012 na skrivaj s proračunskimi sredstvi za osebno uporabo kupil 600.000 evrov vreden službeni mercedes.

Gruevski je bil predsednik makedonske vlade med letoma 2006 in 2016. Po skoraj desetletju vladanja je odstopil, ko je prišlo na dan, da je njegova vlada sistematično prisluškovala številnim političnim nasprotnikom in novinarjem.

J. R.