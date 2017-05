Malezijsko letalo zasilno pristalo zaradi nasilnega potnika

Alkoholiziran moški je imel pri sebi le polnilec

31. maj 2017 ob 21:50,

zadnji poseg: 31. maj 2017 ob 21:54

Melbourne - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Malezijsko letalo na poti v Kuala Lumpur se je moralo po 20 minutah leta nujno vrniti v Melbourne, ker je nek potnik skušal vstopiti v pilotsko kabino in trdil, da ima pri sebi bombo.

V incidentu nihče od potnikov ni bil poškodovan, moškega pa so avstralske oblasti aretirale.

Letalo je iz Melbourna poletelo nekaj čez 23. uro in naj bi prispelo v Kuala Lumpur okoli osem ur kasneje. Kmalu po vzletu se je moralo zaradi nasilnega potnika obrniti in je po 20 minutah leta že pristalo v Melbournu.

"Ni šlo za ugrabitev. Agresiven potnik je skušal vstopiti v pilotsko kabino," je povedal namestnik malezijskega ministrstva za promet Abdul Aziz Kapravi in dodal, da je potnik trdil, da ima pri sebi bombo. Izkazalo se je, da je imel pri sebi le polnilec za mobilne elektronske naprave, bil pa je tudi pod vplivom alkohola. Letalska posadka je potnika uspela obvladati, poroča BBC.

Moškega so nato prijeli avstralski policisti in ga odvedli z letala. "Kot vse kaže, potniki in letalska posadka niso bilo resneje ogroženi," je poudarila avstralska policija.

Po poročanju BBC-ja so zaradi incidenta nekaj letov morali preusmeriti, a letališče medtem že normalno obratuje.

J. R.