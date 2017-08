Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Razdejanje, ki so ga za sabo pustili skrajneži ob uničenju mavzoleja v Timbuktuju. Foto: Reuters Al Mahdija je sodišče lani obsodilo na devet let zapora. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Malijski skrajnež mora za uničevanje Unescove dediščine Timbuktuja plačati 2,7 milijona evrov

Al Mahdi lani obsojen na devet let zapora

17. avgust 2017 ob 16:40

Haag - MMC RTV SLO, STA

Mednarodno kazensko sodišče (ICC) v Haagu je malijskega skrajneža Ahmada Al Fakija Al Mahdija zaradi uničenja devetih zaščitenih mavzolejev in mošeje v Timbuktuju leta 2012 obsodilo na plačilo 2,7 milijona evrov odškodnine.

Lani so ga že obsodili na devet let zapora. Sodniki ICC-ja so izpostavili pomembnost kulturne dediščine in poudarili, da je zaradi namena in simbolizma večina kulturnih dobrin in dediščine enkratna in ima sentimentalno vrednost.

Sodišče je presodilo, da je bilo Al Mahdijevo opravičilo iskreno. Strinjali so se, da bo zaradi revščine težko plačal odškodnino, in dodali, da mora žrtvam plačati "posamezno, kolektivno in simbolično" odškodnino. Ker je brez denarja, naj bi o načinu plačila odškodnine odločil Sklad za žrtve, ki mora odločitev sprejeti do 16. februarja.

Sklad so leta 2004 ustanovile države članice ICC-ja za postopanje v primeru genocida, vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti. Sklad sredstva črpa iz kazni, ki jih pripiše sodišče, ter prek javnih in zasebnih donatorjev.

Al Mahdi, znan tudi kot Abu Turab, je konec avgusta priznal, da je leta 2012 ukazal napade na Timbuktu in tako postal prvi, ki se je na ICC-ju izrekel za krivega. Poleg tega je tudi prvi islamski skrajnež, ki se je znašel na sodišču zaradi uničevanja kulturne dediščine.

Timbuktu veljal za intelektualni center

Timbuktu so več mesecev napadali džihadisti, ki sledijo skrajni različici islamskega prava. Uničili so več mavzolejev, ki so izvirali iz 15. in 16. stoletja, ko je Timbuktu veljal za gospodarsko, intelektualno in duhovno središče.

Sodišče je septembra lani ugotovilo, da je bil Al Mahdi voditelj pretežno tuareške skupine Ansar Dine, povezane z vejo Al Kaide v Magrebu. Njegova skupina je bila ena od tistih, ki so začasno prevzele nadzor nad obsežnim severom Malija leta 2012. Mednarodnemu kazenskemu sodišču so Al Mahdija predali septembra lani.

