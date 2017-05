Manchester: Abedi v dneh pred napadom deloval sam

Je bil del širše mreže?

31. maj 2017 ob 12:39

Preiskovalci so sporočili, da je Salman Abedi, ki je prejšnji teden izvedel samomorilski napad v Manchestru, večino sestavnih delov bombe kupil sam.

22-letni Abedi je večino časa v dneh pred napadom preživel sam, so dodali. Policija še vedno preiskuje, če je bil morda del širše mreže, piše BBC. "Pomembno je, da smo prepričani, da ni del širše družbe in tega še ne moremo izključiti. Ostaja nekaj stvari, ki nas skrbijo okrog njegovega obnašanja v času do napada," je dejal Russ Jackson iz protiteroristične enote.

Jackson je dodal, da večina policijske preiskave poteka prek Abedijevih zadnjih dejanj in gibanj v dneh pred napadom. Prek kamer preučujejo poti, ki jih je opravil, obenem pa raziskujejo interakcije z ljudmi v času pred napadom, kot so na primer telefonski klici, ki jih je opravil. Policija išče moder kovček, ki ga je uporabljal napadalec. Ob tem je tudi objavila fotografijo iskanega predmeta.

Oče in brat ostajata priprta v Libiji

V povezavi z napadom so skupaj aretirali 16 ljudi. Tri moške so izpustili v torek, tako da jih zdaj ostaja priprtih še 11. Izpustili so 20 in 24-letnika, ki sta živela blizu doma napadalca in so ju aretirali dva dneva po napadu, ter 37-letnika, ki so ga aretirali dan kasneje na severu Manchestra. Trojico so izpustili brez obtožnice. V priporu v Libiji ostajajta napadalčeva oče in brat. Libijske oblasti namreč menijo, da sta bila brata Abedi člana samooklicane Islamske države. Skrajna džihadistična skupina je tudi prevzela odgovornost za napad.

Abedi se je 22. maja razstrelil v preddverju dvorane Manchester Arena, kamor so prihajali obiskovalci po koncertu ameriške pevke Ariane Grande. V napadu je umrlo 22 ljudi. Abedi se je rodil v Veliki Britaniji libijskima staršema. Iz Libije se je vrnil nekaj dni pred napadom, skupaj z očetom pa naj bi kot 16-letnik med počitnicami v Libiji sodeloval v vstaji proti režimu Moamerja Gadafija.

