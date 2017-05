Nekateri člani mreže napadalca iz Manchestra so morda še na prostosti

Policijska operacija se nadaljuje

28. maj 2017 ob 12:46

London - MMC RTV SLO/Reuters

Britanska notranja ministrica Amber Rudd je dejala, da so nekateri člani mreže Salmana Abedija, napadalca iz Manchestra, morda še na prostosti. Policija je sicer sporočila, da so aretirali velik del mreže, odgovorne za napad.

V intervjuju za BBC je ministrica na vprašanje, ali so kakšni člani skupine še na prostosti, odvrnila: "Mogoče. Gre za še trajajočo operacijo. 11 ljudi je pridržanih, operacija pa je zdaj še vedno v polnem obsegu".

Policija, ki je v soboto aretirala še dva človeka, je medtem objavila fotografijo 22-letnega napadalca, rojenega libijskim staršem, ki je bila posneta v ponedeljek zvečer, preden se je raznesel v koncertni dvorani v Manchestru. V napadu je umrlo najmanj 22 ljudi.

Opozarjali so nanj, a zaman

Oblasti so potrdile, da se je Abedi 18. maja vrnil iz Libije, policija pa še raziskuje, kje je bil po tem. Britanske varnostne službe so Abedija poznale že pred napadom, a notranja ministrica ni želela pojasniti, kaj natančno so o njem vedeli. Mediji so že poročali, da so ljudje, ki so ga poznali, oblasti glede njega in njegovih stališč opozarjali že pred petimi leti.

Potem ko je bila stopnja teroristične nevarnosti po napadu zvišana na najvišjo, so jo oblasti že znižale za eno stopnjo, razlog pa naj bi bil napredek v preiskavi in dejavnosti policije v zadnjih dneh. Po novem je tako teroristični napad zelo verjeten, ni pa pričakovan v neposredni prihodnosti.

B. V.