"Mati vseh shodov" v Venezueli zahtevala tri življenja

"Ne gre več za delanje selfijev"

19. april 2017 ob 21:44,

zadnji poseg: 20. april 2017 ob 07:23

Caracas - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Na množičnih protivladnih protestih v Venezueli se je zbralo več sto tisoč ljudi. V izgredih so umrli trije - v Caracasu 17-letnik, južno od prestolnice vojak, v San Cristobalu pa neka ženska.

Opozicija za smrt civilistov krivi oborožene motoristične tolpe, ki naj bi bile na plačilnem seznamu vlade.

Shod, ki je v sredo potekal v več venezuelskih mestih, so protestniki proti venezuelskemu predsedniku Nicolasu Maduru poimenovali kar za "mater vseh shodov". Zbralo se je več sto tisoč ljudi. Na pobudo predsednika Madura so se v prestolnici Caracas zbrali tudi predsednikovi podporniki in se s protestniki zapletli v pretepe.

Aprila umrlo že osem ljudi

Nasilje se je razvnelo, ko je več tisoč predsednikovih nasprotnikov poskušalo prodreti v središče venezuelske prestolnice Caracas, ki sicer velja za provladno trdnjavo. Izgredi so izbruhnili, ko je policija proti protestnikom, ki so metali kamenje, uporabila solzivec. Protestniki so policiste obmetavali s kamenjem in drugimi stvarmi. V tem mesecu so protesti skupaj zahtevali že osem življenj.

14-dnevni protesti

Protesti v Venezueli trajajo že 14 dni, vse odkar si je vrhovno sodišče podelilo zakonodajna pooblastila kongresa. Protestniki predsednika Madura obsojajo spodkopavanja demokracije in potiskanja državne ekonomije v kaos.

"Ne gre več za družno skandiranje in delanje selfijev. Ljudje so ogorčeni in odločni," je povedal eden izmed voditeljev opozicije, nekdanji predsedniški kandidat Henrique Capriles, poroča Guardian.

Caprilles je napovedal, da se bodo protesti nadaljevali tudi v četrtek, in to še v večjem številu. Prebivalcem Venezuele je dovolj pomanjkanja in po njihovem prepričanju nesposobne vlade ter zahtevajo volitve.

Večina si želi Madurov odhod

Venezuela je od leta 2014 v hudi krizi, ljudem primanjkuje celo hrane. Maduro trdi, da gre pri protestih za zaroto po naročilu ZDA, vendar pa ankete kažejo, da si njegovega odhoda želi kar 70 odstotkov prebivalcev države. To bi se brez vojske težko zgodilo, obrambni minister in general Vladimir Padrino Lopez pa je Maduru obljubil brezpogojno podporo.

Na krizo se je odzval tudi zunanji minister ZDA Rex Tillerson, ki je opozoril, da Maduro krši lastno ustavo, ker opoziciji ne dovoli izražanje mnenja. Madurov mandat traja do leta 2019.

J. R., A. P. J.