Med protesti v Venezueli umrl študent, ranjenih še najmanj 57 ljudi

V Venezueli vse bolj napeto

11. april 2017 ob 21:35

Caracas - MMC RTV SLO/STA/Reuters

V izgredih, ki so v Venezueli v ponedeljek izbruhnili med protesti, je umrl študent, ranjenih pa je bilo najmanj 57 ljudi. Protestniki opozarjajo na grožnjo diktature v državi.

Podobno kot v prejšnjih dneh je policija poskušala z uporabo solzivca razgnati demonstrante, priprla je najmanj 18 oseb. Po spopadih med policijo in protestniki na demonstracijah v severnem venezuelskem mestu Valencia je v zgodnjih jutranjih urah umrl 19-letni študent, ki je bil ustreljen v vrat, je sporočilo državno tožilstvo. To je že druga smrtna žrtev med protestniki v manj kot tednu dni. Na tožilstvu so dodali, da bodo zaradi izgredov 40 ljudi obtožili nasilja.

Protivladni protestniki so napovedali, da bodo 19. aprila pripravili "demonstracije vseh demonstracij". Kot menijo, se venezuelski predsednik Nicolás Maduro v sivem območju med diktaturo in preostankom demokracije giblje v smeri "črnega območja".

Svarilo opozicije pred nasiljem

Eden od vodilnih predstavnikov opozicije, podpredsednik venezuelskega parlamenta Freddy Guevara je ob tem posvaril pred nasiljem. "Če bomo ubrali pot nasilja, bomo izgubili," je dejal za nemško tiskovno agencijo DPA. Guevara se je ob tem zavzel za predčasne volitve in izpustitev političnih zapornikov.

Protesti, ki se jih udeležuje več deset tisoč ljudi, potekajo v Venezuli že skoraj teden dni in predstavljajo prve trajajoče proteste v treh letih, odvijajo pa se v kontekstu gospodarske krize in spodkopavanja demokracije.

Maduro se je v ponedeljek mudil na Kubi, kjer se je udeležil srečanja zunanjih ministrov držav Bolivarskega zavezništva za Ameriko (Alba), v katerega je vključenih 11 držav. Opozicijo je obtožil zatekanja k nasilju, s čimer naj bi sprožili tuj napad, poroča Reuters.

Zunanji ministri držav z levo usmerjenimi vladami so ob tem sprejeli izjavo, v kateri so izrekli podporo venezuelskemu predsedniku. Albo sta pred 13 leti ustanovili Kuba in Venezuela kot protiutež vplivu ZDA v Latinski Ameriki. Medtem je Organizacija ameriških držav s sedežem v Washingtonu zelo kritična do Madura, ki naj bi spodkopaval venezuelsko suverenost.

Maduro: Jaz sem za dialog, ampak opozicija ...

Konec marca je venezuelsko vrhovno sodišče parlamentu, kjer ima večino opozicija, odvzelo zakonodajna pooblastila, češ da ta institucija ne upošteva odločitev sodišča, a je po pritisku iz tujine in pozivu samega Madura odločitev preklicalo.

Maduro, ki je v petek opozicijskemu voditelju Henriqueju Caprilesu za 15 let prepovedal opravljati politično funkcijo, je dejal, da je sam sicer za dialog, a da je iz Washingtona prišel ukaz, naj dialoga ne bo in naj Venezuela "eksplodira", kar naj pripelje do "tujega posredovanja".

B. V.