Med protesti v Bolgariji zapore prometnic in mejnih prehodov

Bolgarija je najrevnejša članica EU-ja

18. november 2018 ob 20:17

Sofija - MMC RTV SLO, STA

V Bolgariji je več tisoč ljudi protestiralo proti visokim cenam goriva in nizkemu življenjskemu standardu. Protestniki so zaprli glavne prometnice in mejne prehode z več državami.

Protestnike, ki so več ur onemogočali promet na več odsekih avtocest, je razgnala policija. Napeto je bilo na avtocesti proti Turčiji, kjer je protestnikom uspelo predreti policijski kordon, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Sofiji je več deset protestnikov zaprlo promet na glavnih avenijah, pri čemer so vzklikali "mafija" in "odstopite". Zaprti so bili prehodi na mejah z Grčijo, Turčijo, Romunijo in Srbijo. Na ulice naj bi bilo poslanih več kot 4.000 policistov.

Protesti so v številnih mestih po državi, sicer najrevnejši članici EU-ja, potekali že v soboto, napovedani pa so tudi za ponedeljek.

Veliko razlogov za nezadovoljstvo

Protesti, ki potekajo ob koncih tedna, so se začeli pred tremi tedni zaradi podražitve goriva in načrtovanega zvišanja davka za stara vozila. Nezadovoljstvo se širi tudi zaradi nizkih plač in pokojnin ter vse slabšega življenjskega standarda. Nekateri protestniki zahtevajo odstop vlade konservativnega premierja Bojka Borisova.

#Protests

This is how #Bulgaria looked today! More than 30 cities protesting against the government! All majors highways blocked. Key roads and border checkpoints blocked too.

In some towns, the gendarmerie took off their helmets. Solidarity? pic.twitter.com/f2oAwpP5JD