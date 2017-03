V Bolgariji novo slavje prozahodnega, a kompromitiranega Borisova

Že tretje volitve v štirih letih

26. marec 2017 ob 07:24,

zadnji poseg: 26. marec 2017 ob 20:03

Sofija

Na predčasnih volitvah v Bolgariji, že tretjih v zadnjih štirih letih, je glede na vzporedne volitve zmagala konservativna stranka Gerb nekdanjega premierja Bojka Borisova, ki je dobila 32,2 odstotka glasov, socialisti (BSP) na drugem mestu pa 28 odstotkov.

V parlament naj bi se uspelo uvrstiti še trem strankam, med njimi nacionalistom in stranki turške manjšine. Za 240 sedežev v enodomni narodni skupščini se je ob obeh vodilnih strankah sicer potegovalo še 20 strank in koalicij.

Prozahodno usmerjeni Borisov je med predvolilno kampanjo dejal, da bo Bolgarijo še tesneje povezal z Evropsko unijo, v katero je vstopila pred desetimi leti. Nekdanji telesni stražar, gasilec in župan Sofije, na katerega letijo očitki o korupciji in povezavah z organiziranim kriminalom, je obljubil hitrejši razvoj, če bo osvojil še tretji mandat.

Socialisti bolj naklonjeni Rusiji

Vodja socialistov Kornelija Ninova, ki je bolj naklonjena Rusiji, pa je napovedovala, da bo uporabila pravico veta, če bo EU uvedel dodatne sankcije proti Moskvi. Po njenem mnenju sankcije škodijo bolgarskemu gospodarstvu.

Predčasne volitve je sicer sprožil odstop Borisova po porazu kandidatke vladajoče stranke na predsedniških volitvah Cecke Cačeve proti nekdanjemu poveljniku letalskih sil Rumenu Radevu, ki so ga podprli socialisti.

Bolgarija bo prvo polovico prihodnjega leta predsedovala EU-ju in volitve so podrobno spremljali tudi v Bruslju - prav zaradi tega, ker je ključna razlika med največjima strankama tudi v odnosu do EU-ja in Rusije.

