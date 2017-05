Medtem ko Trump še razmišlja, Kitajska napoveduje zeleni razvoj

Kitajska računa na podporo EU-ja

28. maj 2017 ob 08:33

Peking - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Peking sporoča, da je Kitajska pripravljena voditi akcije za uveljavljanje sporazuma o preprečevanju globalnih podnebnih sprememb, če bodo ZDA odstopile od pariškega podnebnega sporazuma.

Prav v trenutku, ko je ameriški predsednik Donald Trump po sestanku skupine sedmih industrijsko najbolj razvitih držav na Twitterju zapisal, da bo naslednji teden sporočil, ali bodo ZDA še naprej del pariškega sporazuma o preprečevanju čezmernega segrevanja globalnega ozračja, je kitajski predsednik Ši Džinping napovedal pospešeno uveljavljanje tako imenovanega zelenega razvoja. Tako kot vsak skrbi za svoje oči, moramo vsi skupaj skrbeti tudi za varovanje okolja, je dejal Ši.

To vprašanje bo poleg nujnosti nadaljevanja proste trgovine in nasprotovanja protekcionizmu v svetovni trgovini glavna tema obiska predsednika kitajske vlade Li Kečjanga v Berlinu in Bruslju, je za Radio Slovenija poročal Uroš Lipušček. Sredi prihodnjega tedna se bo najprej sestal z nemško kanclerko Angelo Merkel, nato pa bo sodeloval na zasedanju na vrhu EU-ja in Kitajske.

Če bodo ZDA odstopile od pariškega sporazuma, bo vodstvo te akcije prevzela Kitajska v sodelovanju z EU-jem. Čeprav je še vedno največja svetovna onesnaževalka okolja, Kitajska vodi tako pri uporabi obnovljivih virov energije kot pri gradnji jedrskih elektrarn. V Pekingu s posebno pozornostjo proučujejo tudi ločeni dogovor, ki sta ga na sestanku skupine G7 Trump in japonski premier Šinzo Abe sprejela o zaostritvi gospodarskih sankcij proti Severni Koreji. Dejstvo, da pošiljajo ZDA v bližino Severne Koreje že tretjo letalonosilko, kaže na to, da je na vidiku novo zaostrovanje krize na Korejskem polotoku.

